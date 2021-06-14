مسرعة أعمال “إبداع” تخرج اليوم 7 شركات ريادية متخصصة

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلنت مسرعة الأعمال المتخصصة في دعم الرياديين والمبتكرين في مجال الصناعات الإبداعية إبداع “IBDA3 Startup Acceleratord”، عن إنجازها الموسم الأول من برنامجها لتسريع الأعمال بالتعاون مع العديد من الشركاء في مجال الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، في مقدمتهم وزارة الثقافة.

وقالت المسرعة إنها ستعقد اليوم عرضا تقديميا سيجري فيه تخريج الفوج الأول من الشركات والذي يضم 7 شركات ريادية ستتمكن من عرض أفكارها ومشاريعها أمام مجموعة كبيرة من المتخصصين والمستثمرين في هذه المضمار، وذلك من بين 100 طلب تقدم للاستفادة من الموسم الأول لبرنامج تسريع الأعمال.

وأوضحت المسرعة أنه التزاما بمعايير السلامة العامة في مواجهة تفشي فيروس “كورونا”، سيجري عقد العرض التقديمي الأول لمسرعة الأعمال “إبداع” عبر الإنترنت لتكون مفتوحة للحضور أمام المهتمين بمتابعة ودعم الشركات الناشئة من إبداع.

وتدعم مسرعة “إبداع” الأفكار، الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعالج فجوات معينة في المصفوفة الخاصة بقطاع الثقافة والأعمال الإبداعية من خلال توفير حلول مبتكرة في مجالات متعددة ومنها الفن، والرقص، والأفلام، والإعلام، وغيرها من القطاعات الفرعية.