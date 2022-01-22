مسعد: “أوميكرون” لن يعرقل انتخابات “الشعب الهندسية”

عمان- أكد نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، أن مجلس النقابة يسير باتجاه إجراء انتخابات مجلس النقابة ومجالس الفروع والشعب في المواعيد التي تم تحديدها سابقا، وتسير وفق الخطط الموضوعة، ولا شيء يوقفها، في ظل الحديث عن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون”.

وكان مجلس النقابة حدد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/ 12/ 2021، مواعيد اجتماعات الهيئات العامة والمركزية وانتخابات النقابة المقرر بدء إجرائها في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تشمل الفروع والشعب وهيئة المكاتب ومجلس النقابة للدورة (2022-2025).

وأوضح مسعد، في تصريح لـ”الغد”، أن مجلس النقابة يبتغي من إجراءاته، “الابتعاد عن أي اتهامات له بالمماطلة بعدم إجراء الانتخابات”، مضيفا أن المجلس “أدى دوره الموكول إليه، كما أنه لا مصلحة له بتمديد المدة التي يقضيها في إدارة شؤون النقابة والمنتسبين”.

وأشار مسعد، إلى أن مجلس النقابة يؤمن بالعمل الديمقراطي، وأن صناديق الاقتراع هي الفيصل، معتبرا أن الانتخابات وإن جرت في موعدها القانوني فإن ذلك يعد إنجازا للنقابة ومنتسبيها.

وبين أن باب الترشح لانتخابات الفروع والشعب سيتم فتحه في الرابع من الشهر المقبل، لافتا إلى أن مواعيد إجراء الانتخابات، تبدأ في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تبدأ بانتخابات مجالس الفروع وهيئاتها العامة بعد دعوة الهيئات العامة للاجتماع في 10 شباط، في حين ستجرى الانتخابات في 18 من الشهر ذاته.

ويلي انتخابات الفروع، إجراء انتخابات الشعب وهيئاتها العامة في النصف الثاني من شباط، حيث ستتم الدعوة الأولى للهيئات العامة للشعب في 17 من الشهر المقبل، والدعوة الثانية في 24 شباط 2022، في حين ستجرى انتخابات الشعب في 25 شباط 2022 أو4 آذار (مارس) المقبل.

ويلي انتخابات الشعب الهندسية، انتخابات مجلس هيئة المكاتب وهيئتها العامة في 19 نيسان (إبريل) 2022، حيث تجرى الانتخابات للهيئة في 27 نيسان، وتنتهي بدعوة الهيئة العامة للنقابة في 29 من الشهر ذاته ثم اجراء انتخابات مجلس النقابة في 13 ايار (مايو) العام 2022.

وشدد مسعد، على أن مجلس النقابة يعمل جاهدا على إنجاح هذا العرس الانتخابي، في محاولة منه لتذليل جميع العقبات التي تواجهه، ولإجراء الانتخابات التي هي استحقاق قانوني.

وتضم نقابة المهندسين 11 فرعا في جميع محافظات المملكة، و6 شعب هندسية هي شعبة الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والعمارة، إضافة إلى شعبة المناجم والتعدين.

وتجري انتخابات النقابة على مراحل، حيث يشترط قانون النقابة ان يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا في مجالس الشعب الهندسية، باستثناء النقيب ونائبه.