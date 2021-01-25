مسعورو الضم كترامب لا يهمهم إن احترق العالم

هآرتس

بقلم: روغل الفر 25/1/2021

سياسة المناخ لدونالد ترامب كانت جريمة ضد الانسانية. ولو أنه نجح في مؤامرته لتطبيقها لفترة طويلة لكانت الكرة الارضية ستتدمر. في نقطة معينة في المستقبل، مؤكدة ولا مفر منها، كارثة المناخ التي كانت هذه السياسة ستنزلها بالانسانية كانت ستحول الكرة الارضية الى مكان غير قادر على أن يكون صالحا لحياة بني البشر. بالتأكيد ليس بالشكل الحالي. جريمة ترامب كانت ستسرق من اجيال المستقبل بيتهم الوحيد في هذا الكون. هذه حقائق. وكنت سأضيف “علمية”. ولكن هل يوجد نوع آخر من الحقائق؟ هذه ببساطة هي الحقيقة.

ايضا الفاشيون في اسرائيل، مجرمو المستوطنات ومؤيدو الضم ومؤيدو الفصل العنصري المسيحانيين هم جزء من الجنس البشري. هم يعيشون على الكرة الارضية. ليس فقط لأنه لا توجد لهم بلاد أخرى، بل ايضا ليس لديهم كوكب آخر. ولكن بدعمهم المتحمس لترامب وشكرهم له وتصميمهم على فصل افعاله من اجلهم عن افعاله في السياق الاميركي والدولي، فانهم بأنفسهم أظهروا عقيدتهم، التي لا ينقصها أي شك في حقهم في التضحية بالكرة الارضية من اجل مصالحهم السياسية الضيقة.

هم، اليهود في ارض اسرائيل، يعتقدون اكثر من كل سكان العالم، الغرباء، بأنهم مثل قشرة موز وأنهم اكثر اهمية من العالم نفسه. وبوجهة نظرهم ليخرب العالم، من الذي يهمه ذلك. الاساس هو أن تكون القدس (المحتلة) هي عاصمة اسرائيل الأبدية. أين ستكون عاصمة اسرائيل الأبدية اذا كفت الكرة الارضية عن الوجود؟.

هم لا يفكرون بذلك. فبالنسبة لهم ليحكم ترامب اربع سنوات اخرى، أو اربعين سنة اخرى، هو ومن يواصلون دربه، الذين ينكرون العلم وكارثة المناخ، فقط أن يتمكنوا من فرض السيادة على كريات اربع. ليس ترامب وحده هو الذي يعاني من اضطراب حاد في الشخصية ومن النرجسية الخبيثة، بل ايضا الفاشيون الاسرائيليون مصابون بها كحركة ايديولوجية. ما يهمهم فقط هو أنفسهم. أعطوهم بيت ايل وشرقي القدس، ومن ناحيتهم ليمت العالم – حرفيا. ببساطة، ليمت، اذا كان هذا هو الثمن الذي يجب على العالم أن يدفعه من اجل “القدس الموحدة، عاصمة اسرائيل الأبدية”. ليكن ذلك.

من الذي يهمه أن جبال الجليد ستذوب والمحيطات سترتفع وتفيض، وأن المناخ أصبح يشكل خطرا على التنفس والبيئة التي تعيش فيها البشرية مريضة والكوكب يحتضر. جهنم هذه تتقزم أمام الاحتمال السادي الممتع الذي سيتسبب بمزيد من الألم للفلسطينيين. الشعب الذي نجا من الكارثة مستعد لأن يتسبب بكارثة بيئية لبني البشر لأنه فوق الجنس البشري. فهو اكثر اهمية منه.

لتأييد المتحمس لترامب، الذي هذه هي سياسته المناخية، ليس سوى تأييد للجريمة ضد الانسانية. ولكن يجب الانتباه الى أن اسرائيل الآن هي دولة من الدول الاكثر اكتظاظا في العالم المتقدم. 40 ولد في الصف، ازدحامات مرورية غير منتهية، مواقع استجمام وتنزه تنهار تحت عبء أسراب بني البشر. في العشرين سنة القادمة يتوقع أن يزداد عدد السكان بخمسة ملايين نسمة في البلاد.

نسبة الولادات المرتفعة مدفوعة باعتبارات دينية ووطنية، التي يمكن أن تعزز سيطرة اليهود على ارض اسرائيل، وحتى أن تقرب مجيء المسيح، تحول الدولة بالتدريج الى جهنم من ناحية بيئية. كل المشروع الصهيوني بصيغته الحالية، وبصورة متناقضة، هو مشروع لتدمير قدرة ارض اسرائيل على الحفاظ على توفير الحياة. في فترة اقصر بكثير من الوقت الذي كان سيستغرقه ترامب من اجل تحويل الكرة الارضية الى مكان غير قابل للحياة فيه، فان ارض اسرائيل ستتحول الى مكان لا يمكن العيش فيه بسبب الاكتظاظ والبيئة المدمرة. في نهاية المطاف، الارض نفسها ستثور ضد سادة البلاد وسترفض أن تعيلهم.