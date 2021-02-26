“مسكونون بآراء الآخرين”.. هل “كلام الناس” يتحكم بقراراتنا؟

مجد جابر

عمان- ربما يدرك المرء متأخرا أن القرارات التي أخذها في مختلف مراحل حياته، كانت في مجملها مبنية على حسب رغبات وتوقعات لم يخترها هو إنما جاءت لتناسب أهواء وتقييمات الآخرين.. ليطرح تساؤلا مهما: لماذا يتحكم الآخرون في قراراتنا وتفاصيلنا.. ولماذا علينا أن نكون مسكونين بآراء الآخرين دون إرادتنا الحقيقية؟!

تلعب البيئة دورا كبيرا في تنشئة الطفل على أن تكون حياته ملكا للآخرين أو خاضعة لتقييمهم، وما يقوم به مرهون لنظرة المجتمع، وكأن ما يدور داخل البيوت يتحدد بحسب ما يراه من يعيش خارجها.

يعترف الشاب مراد عبدالرحمن، أن اللحظات الحقيقية التي يعيشها الشخص عبر مراحل حياته لا تكون في معظمها لنفسه، إنما لرغبات فرضت عليه وتحت إطار رؤية الآخر عنه وتقييمه. ويضيف أن التنشئة الاجتماعية التي عاشها حينما كان طفلا وحتى مع تقدمه بالعمر، كانت مبنية من قبل والديه على قاعدة “شو بدهم يحكوا الناس” وما ينبغي فعله من عدمه لكي لا يتحدث هذا وذاك عنه.

ويرى مراد أن هذه التنشئة تبقى مرافقة للشخص منذ طفولته ويحملها معه بكل مراحل حياته، خصوصا حينما يشعر أن احتياجاته الحقيقية ورغباته طمست من أجل إرضاء الآخرين، ليفقد قدرته على اتخاذ أي قرار أو يكون مترددا، ويقيسه إن كان سيحظى بالإعجاب أم سيتعرض للانتقاد من محيطه.

“شو بدهم يحكوا عنا الناس”، “وين أودي وجهي من فلان”، “اذا عملت هيك الناس رح يحكوا عنك”.. كلها عبارات تتردد داخل البيوت، واعتاد الأبناء على سماعها منذ الصغر، وفي مجملها قائمة على رأي الآخر ومدى تقبله وتقييمه، وبالتالي تصبح التصرفات والقرارات بحسب مشيئة الناس وردة فعلهم ونيل استحسانهم وقبولهم.

ذلك الأمر يجعل الأشخاص يعيشون حياة مليئة بالخوف والقلق من كلام الناس والبحث عن الطرق كافة لإرضائهم من دون الاكتراث للرغبات والميول الحقيقية وما يريدونه حقا.

والخوف هو العامل الأساسي الذي يتحكم بالتصرفات الصادرة عن الأفراد، ويجعل الشخصية تعيش داخل إطار إرضاء الآخرين، وكأن كلام الناس هو المعيار الحقيقي للنجاح في الحياة، وهو أمر خاطئ، وفق الاختصاصي الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع؛ إذ يؤثر ذلك على كل تفاصيل الفرد وطريقة تعاطيه مع من حوله، ويعيش غير راض عن قراراته ولا نفسه، فقط من أجل أن يظهر بصورة إيجابية أمام الآخرين.

ويرى جريبيع أن المجتمعات العربية تأثرت بشكل واضح بالأعراف والعادات والتقاليد، تحديدا السلبية منها، لذلك العديد من العائلات يكون همها الأول البحث فقط عن تحسين صورتها ومظهرها الاجتماعي أمام الآخرين، وإن كان ذلك خارجا على إرادتها الحقيقية.

“تجميل” صورة الشخص أمام المحيطين به، مهما كان راضيا عن ذلك أم لا، دلالة على أنه لا يستطيع أن يرى نفسه إلا من خلالهم، وبالتالي يستمد قيمته من كلامهم وتوقعاتهم، بحسب جريبيع.

لذلك، ينبغي أن تبتعد التنشئة الاجتماعية عن المقارنة، وتعليم الأطفال كيفية الاهتمام بأنفسهم وتنمية قدراتهم وتحمل مسؤولية قراراتهم، وإن لم تحظ بإعجاب الآخرين، أو لم تناسب أحكامهم المرضية.

ويلفت جريبيع إلى أن الشخص الذي يحاول التمرد على أعراف مجتمعه يلقى نوعا من العقاب المجتمعي وتظهر صورته سلبية أمام الآخرين، لذا يحاول في أغلب الأحيان الظهور بصورة مختلفة تلقى في مجملها الإعجاب.

ويرى الاختصاصي التربوي الدكتور عايش النوايسة، أن التربية هي الأساس، والحرص المبالغ به بآراء المجتمع يتحول لاحقا الى خوف قد يسبب اضطرابات نفسية ترافق الشخص في مراحل حياته.

ويشير الى أن التفكير المجتمعي مرتبط غالبا، “بماذا سيقول الناس عنا أو كيف سينظرون لنا”، وبالتالي “نحاول تجميل صورتنا حياتنا لعلها تلقى الإعجاب والثناء”.

ويأسف النوايسة من مبدأ عائلات تحاول دائما إرضاء المجتمع حتى وإن لم تكن مقتنعة من داخلها، إذ ما يقوله الآخرون هو الحكم الحقيقي لديهم. لذلك، فإن الخوف هو العامل والعنصر الأساسي الذي يتحكم بتصرفاتنا، ويجعل الأبناء يصلون الى مرحلة معينة من العمر غير قادرين على اتخاذ القرار السليم النابع من قناعاتهم الحقيقية، سواء في المدرسة أو الجامعة أو العمل.

وينوه إلى أن الشخصيات التي اعتادت على التسليم والموافقة على كل شيء، تصبح مع الوقت “خائفة وانهزامية” فقط خوفا من انتقاد الناس، ما يؤثر على التصرفات وطريقة التفكير.

وتربويا، ينبغي إعطاء الطفل المساحة الكافية والحرية وإطلاق العنان لإبداعاته واتخاذ القرارات، ضمن أجواء سليمة، وذلك يبدأ من الأساليب الصحيحة، وتحت رقابة الأسرة، وهو ما يسهم في إنشاء جيل قادر على الابتكار والتفكير خارج الصندوق، بعيدا عن التواجد ضمن قالب يختاره المجتمع، وذلك يتطلب التعاون بين المدرسة والأسرة والجهات المعنية كافة، وصولا لجيل مبدع بأفكاره وتطلعاته.

وفي النهاية، ينصح النوايسة بأن يعيش الإنسان لنفسه وكيانه لا لإرضاء أمزجة الآخرين.