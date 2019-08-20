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بدء العمل بأختام جديدة للتمييز بين البلدي والمستورد

منذ ساعتين

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عمان- الغد- باشر مسلخ أمانة عمان باستخدام أختام صلاحية جديدة ، بهدف تعريف المواطن باللحوم المستوردة ولحوم الذبح المحلي والتمييز بينهما، وللحد من الغش التجاري الذي قد يلجا اليه البعض.

وكشف مدير الدائرة الدكتور شادي العثمان عن تخصيص ختم مثلث الشكل للحوم المستوردة بغض النظر عن بلد المنشأ، وختم بيضاوي الشكل للحوم المذبوحة محليا ، وختم مستطيل الشكل لتثبيت تاريخ الانتاج على اللحوم المذبوحة داخل المسلخ.

وبين ان استحداث الاختام الجديدة مصنوعة من مادة ستانلس ستيل وبتقنية (cnc) وتعتبر صحية لدرجة عالية مع إمتيازها خاصية الوضوح عند استخدامها على الذبائح.

ويأتي إستحداث هذه الاختام تطبيقا للشروط الصحية ولمتابعة جودة المنتج حيث تم أستحداث رموز وارقام على الاختام تعتبر مرجعية لفرق التفتيش المختلفة . فضلا ان آلية العمل المتبعة داخل المسلخ تقوم على ختم اللحوم بإشراف طبيب بيطري مسؤول عن المعاينة لضمان افضل الممارسات.

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