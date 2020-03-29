مسلخ الأمانة: لا بيع مباشرا للمواطنين

عمان- نفت مسالخ أمانة عمان الكبرى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تستقبل مواطنين لأغراض البيع المباشر، بحسب الناطق الإعلامي بالأمانة ناصر الرحامنة.

وقال الرحامنة، ان إدارة المسالخ اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي تمثلت في فحص حرارة جميع من يدخل إلى المسالخ وتنظيم دخول السيارات المبردة حسب الدور .

وأضاف، انه تم بث رسائل توعوية من خلال إذاعة المسالخ الداخلية للوقاية من فايروس كورونا، وتعقيم السيارات الداخلة والخارجة من المسلخ.

وقامت كوادر المسالخ عاينت وذبحت حتى اليوم الاحد 565 رأسا من الأغنام و 175 عجلا، وعاينت 30 طنا من اللحوم المستوردة مفرغة من الهواء، وذبح وتجهيز ومعاينة 29325 طيرا. (بترا)