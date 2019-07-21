مسلخ بلدية السلط الكبرى دون طبيب معاينة

السلط – دعا مواطنون في مدينة السلط إلى توفير طبيب لمعاينة الذبائح في مسلخ بلدية السلط الكبرى.

وابدى عدد منهم تخوفهم من اللحوم التي تذبح لعدم وجود طبيب بيطري لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

وقال رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان: إن البلدية كلفت متعهد المسلخ بتأمين طبيب منذ الخميس الماضي، مضيفاً أن موظف البلدية المعني بالكشف على الذبائح تم نقله إلى قسم آخر.

وبين خبراء في قطاع اللحوم أهمية وجود فحص لكل ذبيحة للتأكد من ملاءمتها للشروط الصحية لأنه من غير المستبعد أن تكون حاضنة لأنواع من الديدان والبكتيريا والعديد من الأمراض المشتركة.

يشار إلى ان الجهات الرقابية في محافظة البلقاء أغلقت سابقا مسلخ دواجن بمدينة السلط بعد ضبط نحو 5ر4 طن من الدجاج الفاسد في المسلخ وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة.–(بترا)