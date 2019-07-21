البلقاءمحافظات

مسلخ بلدية السلط الكبرى دون طبيب معاينة

منذ ساعتين
ذبائح معلقة في مسلخ (ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

السلط – دعا مواطنون في مدينة السلط إلى توفير طبيب لمعاينة الذبائح في مسلخ بلدية السلط الكبرى.
وابدى عدد منهم تخوفهم من اللحوم التي تذبح لعدم وجود طبيب بيطري لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
وقال رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان: إن البلدية كلفت متعهد المسلخ بتأمين طبيب منذ الخميس الماضي، مضيفاً أن موظف البلدية المعني بالكشف على الذبائح تم نقله إلى قسم آخر.
وبين خبراء في قطاع اللحوم أهمية وجود فحص لكل ذبيحة للتأكد من ملاءمتها للشروط الصحية لأنه من غير المستبعد أن تكون حاضنة لأنواع من الديدان والبكتيريا والعديد من الأمراض المشتركة.
يشار إلى ان الجهات الرقابية في محافظة البلقاء أغلقت سابقا مسلخ دواجن بمدينة السلط بعد ضبط نحو 5ر4 طن من الدجاج الفاسد في المسلخ وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة.–(بترا)

مقالات ذات صلة

مياه الصرف الصحي تغمر محيط مستشفى الأميرة بسمة في إربد – فيديو

منذ 4 ساعات

الزبن: التعديلات المقترحة على قانون المواصفات مرعبة

منذ 4 ساعات

ابو الروس: 320 مليون دولار استثمارات الوطنية العقارية الأردنية

منذ 12 ساعة

إربد: 15 % فقط نسبة طرح مشاريع “التربية والصحة”

منذ 23 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock