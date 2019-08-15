مسلخ عمان يعاين 147 طن لحوم خلال العطلة

عمان- عاينت كوادر دائرة مسلخ عمان خلال ايام العيد 147 طن من لحوم الاضاحي منها 6805 اضحية منشأ روماني، و1711 اضحية منشأ استرالي و400 طن لحوم مبردة ومستوردة فاكيوم، واسماكا طازجة، فيما اتلفت 2 طن لحوم غير مطابقة للشروط الصحية، كما عاينت 984 أضحية تابعة لتكية أم علي ، و1293 ذبحية لحوم محولة من المنطقة الحرة (القويرة).

ووفقا لمدير الدائرة الدكتور شادي العثمان بلغ عدد ذبحيات الاضاحي في مسلخ امانة عمان الكبرى خلال أيام عيد الاضحى المبارك 8560 رأس غنم، و161 رأس بقر.

وخصصت دائرة المسالخ خمسة أطباء للإشراف على أعمال 50 طبيبا بيطريا تم التعاقد معهم بالتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين لفحص اضاحي المواطنين في المواقع التي حددتها الأمانة وعددها 12.-(بترا)