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مسلخ عمان يعرض كميات كبيرة من اللحوم

منذ ساعة واحدة

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عمان- عرض مسلخ عمان اليوم الخميس 4000 رأس من الأغنام و250 رأسا من العجول و150 طنا من اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة.
وقال مدير مسلخ عمان الدكتور شادي العثمان، في تصريح لـ”بترا”، انه يتوفر 14 طنا من الأسماك المستوردة الطازجة، و36 ألف طير معروضة للبيع في سوق الدواجن داخل المسلخ، فيما تم البدء بذبح 30 ألف طير إضافية.
وأضاف إن مسلخ الأمانة لا علاقة له بالأسعار، وإن ذلك مناط بوزارة الصناعة والتجارة التي حددت السقوف السعرية لبيع هذه المواد، مشيرا إلى أن المسلخ كان قد بدأ عمله منذ الخامسة والنصف صباحا.-(بترا)

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