مسلسل السطو على البنوك يعود للواجهة

طلال غنيمات

عمان – يعود مسلسل السطو على فروع البنوك في الأردن، ليطفو على السطح مجددا، بعد أن “غابت هذه الجريمة” لما يقارب الثلاثة شهور.

تعود اليوم من خلال تسجيل حادثة على أحد فروع البنوك في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان بحسب الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.

فقد قام شخص مجهول وملثم بحسب السرطاوي بالدخول إلى فرع أحد البنوك في منطقة الجبيهة ، وسلب مبلغ مالي يقدر بألفي دينار تحت التهديد والفرار من المكان، مؤكدا أنه تم المباشرة بالتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية.

مع هذه الحادثة يرتفع عدد جرائم السطو على البنوك والتي شهدتها المملكة منذ مطلع عام 2018 إلى 14 حادثة سطو، كما وتشير الأرقام والتقديرات الرسمية الصادرة عن مختلف الجهات الأمينة والمالية ذات العلاقة إلى سلب ما يقارب 400 ألف دينار من مجموع عمليات السطو الـ 14.

تؤكد التقارير الأمنية إلى أن الأجهزة المعنية فيها تمكنت من القبض على معظم من قاموا بعمليات السطو هذه، فيما ارتفع عدد الأِشخاص الذين قاموا بجرائمهم هذه ولم يتم القبض عليهم إلى 3 مجرمين ( منهم منفذ عملية السطو الأخيرة في الجبيهة).

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت آواخر شهر حزيران الماضي القبض على مرتكب عملية سطو المسلح على فرع أحد البنوك في محافظة إربد، والتي قام بجريمته بعدما تنكر بزي نسائي، فيما ما يزال مرتكب حادثة السطو على فرع بنك “سوستيه جنرال” في الوحدات ، ومرتكب جريمة السطو على فرع أحد البنوك في المفرق، بالإضافة لحادثة بنك “الجبيهة” فارين من وجه العدالة.

يذكر أن محكمة أمن الدولة هي المختصة للنظر في قضايا السطو على البنوك.

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