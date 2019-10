مسلسل تخبّط ميلان نحو مجد الماضي يتواصل.. وجامباولو آخر ضحاياه

ميلانو – استمر ميلان في رحلة التخبط بحثا عن استعادة شيء من مجد الماضي، وقرر الثلاثاء الاستغناء عن مدربه الجديد ماركو جامباولو بعد قرابة 3 أشهر فقط على استلامه المهمة خلفا لجينارو غاتوزو.

ويتواصل بحث الفريق اللومباردي عن الاستقرار، الذي افتقده منذ عام 2011 حين توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأخيرة بقيادة ماسميليانو أليغري، الذي أقيل من منصبه في كانون الثاني (يناير) 2014، لينتقل بعدها الى يوفنتوس حيث توج مع الأخير بلقب “سيري آ” لخمسة مواسم متتالية.

