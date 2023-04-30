مسلسل حارة يونايتد يجسد شغف الشباب بكرة القدم

عمان- الغد – يجسد مسلسل “حارة يونايتد” الذي ألفه رعد الحليق ولينا أبو رزق، ومن اخراج لينا أبو رزق، وانتاج شركة فيلمنجو للإنتاج السينمائي، شغف شباب الحارة بكرة القدم وبسحر الدائرة المستديرة حيث وجد هؤلاء الشباب شغفهم في كرة القدم.

ووفق المخرجة لينا أبو رزق فإن القصة من واقع يعيشه الكثير من الأطفال والشباب الذين حرمتهم الحياة أو الظروف المجتمعية من أبسط أحلامهم.

وأضافت أبو رزق، إن كرة القدم متنفس للكثير من الشباب والأطفال الذين حرمتهم الظروف من ممارسة هواياتهم وبقيت أحلامهم حبيسة الذاكرة فقط.

وتشير إلى أن الشخصيات في المسلسل مبنية على أي شخص وكل شخص، حيث تمر الشخصيات بظروف خاصة تشابه الكثير من الواقع الذي يعيشه الشباب في الحياة بشكل عام.

ويتناول المسلسل الكثير من الجزئيات التي تحتاج روح الفريق والعمل بشكل جماعي.

وأبطال العمل هم: محمد عبيدات، يزن عيد، محمد ادريس (دعدع)، عوني علاونة، أمير قنطار، زيد وضرغام قوفبز، أحمد المحاميد، وشهم عبد الجواد، وبمشاركة الفنانين نبيل كوني، أياد شطناوي، رأفت لافي، محمد تيسير سلامة، فيصل بدور، الاء عقرباوي، ساندرا هوفسبيان، وغيرهم.