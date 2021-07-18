مسنات يستشعرن فرحة العيد بصناعة الكعك في “الأسرة البيضاء”

عزيزة علي

عمان– تحرص جمعية الأسرة البيضاء، دار الضيافة لرعاية المسنين في الأردن في كل عيد أضحى أن تقوم بعض المسنات القادرات صحياً بالتعاون مع الإدارة وعاملات المطبخ في الدار بصنع معمول العيد وعمله يدوياً حتى يشعرن كأنّهن في بيوتهنّ ووسط عائلاتهنّ، وهذا تقليد دائم في الدار.

وتقول رئيسة جمعية الأسرة البيضاء لرعاية المسنين في الأردن، ميسون العرموطي في تصريح لـ “الغد”، “في العيد تقوم الدار بشراء حلويات العيد للنزلاء، كما نتلقى كذلك حلويات مثل الكنافة والشوكولاتة والملبَّس الذي يشتهيه المسنون في جميع الأيام، ولكنّنا نفضل ذلك في الأعياد حتى يشعر المسنون بروح العيد، ويومياً نقيم لهم احتفالات تبدأ قبل العيد بأسبوع، حتى لا يمل المسن أبداً”.

وتذهب العرموطي إلى أنه يتمّ توزيع الملابس الجديدة على المسنين من أجل إدخال البهجة على قلوبهم، مبينة أنّه في ظل جائحة كورونا حصلت بعض التغيرات في نظام النزلاء، مثل تقليل الزيارات وندرة الخروج، ولكن بقيت سبل الترفيه موجودة في الدار من خلال الحديقة الواسعة الغنّاء والممرات حول الدار كبيرة ما يساعد بالترفيه عن النفس والخروج من غرفهم.

وتتابع العرموطي عن برنامج العيد في دار الضيافة للمسنين أنه يبدأ بتهاليل العيد ويستمر لمدة أسبوع بشكل يومي مع تواصل المسنين مع أهاليهم وأهل الخير، خاصة أنّ الكورونا أثرت على نفسية الجميع، خصوصاً كبار السن نزلاء الجمعية، وهم بحاجة في هذه الفترة إلى الترفيه المضاعف ريثما تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها.

وتشير العرموطي إلى أن هناك نزلاء لهم سنوات طويلة مقيمين في الدار، و”نحرص على راحتهم، وأيضاً النزلاء يهتمون ببعضهم ويتفقدون الآخرين”، بأجواء صحية وإيجابية.

وتؤكد العرموطي أنه بالرغم من مرور عامين على جائحة فيروس كورونا، “لكن بحمد الله لم تسجل في الجمعية أي إصابة بحالة كورونا، وذلك يعود إلى العناية الفائقة والتغذية المتنوعة، والإدارة الخبيرة والموظفين المتفانين والمحبين للمسنين ولعملهم”، لافتة إلى أن جميع من في دار الضيافة للمسنين هم عائلة واحدة، يؤنسون بعضهم بعضا. وشددت العرموطي على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على صحة كبار السن في دار الضيافة.

وتوضح العرموطي أن هناك برنامجا يوميا للترفيه عن النزلاء ويتكون هذا البرنامج من احتفالات وموسيقا وغناء وتهاليل دينية كل صباح والخروج إلى الحديقة والتي كانت هناك مبادرة منذ أكثر من عام لتحديثها، وتضم إلى جانب الورود “مظلات ومقاعد وممرات مرصوفة”، من أجل بعث السعادة والراحة في نفوس النزلاء، الى جانب برامج معدة للترفيه ومسابقات ومبادرات للرسم والألعاب المختلفة.

وجمعية الأسرة البيضاء هي جمعية خيرية تطوعية غير ربحية، تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. ويذكر أن ميسون العرموطي هي محاضرة في مادة المهارات الناعمة، ورئيسة جمعية الصداقة الأردنية الجنوب افريقية، حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية، معهد نيويورك بكالوريوس إدارة الأعمال فرعي علم الاجتماع الجامعة الأردنية، دبلوم في إدارة المكاتب، درست الدستور البريطاني والعربية والكلاسيكية في جامعة لندن، وحاصلة على شهادة في اللغة الفرنسية.