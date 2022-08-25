مسنة لبنانية تتعرض للضرب من قبل ابنتها .. فيديو يتصدر الترند

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة مسنة تحاول النهوض من على مقعدها وما أن قامت حتى أمسكت بها امراة أصغر منها سناً وجعلتها تجلس بقوة على المقعد مرة ثانية وراحت تضربها بالحذاء مما أغضب نشطاء السوشيل ميديا.

نشرت الصديقة ريموندا صالح هالفيديو لعجوز تعنّف و عم تنضرب بطريقة مستفزة جدا الساعة ١ بالليل..

ريتها تنبت كلب و ربته و ما جابت هيك ابن او ابنة😭

التفاصيل بعد شوي💔#لبنان #الرحمة #بر_الوالدين pic.twitter.com/QtkfI5DsIZ — Nada De (@MissNaddud) August 24, 2022

وسرعان ما تم تبليغ كل من وسائل الإعلام وقوى الأمن الداخلي، لكن صاحبة المنزل التي اتضح انها ابنة المرأة العجوز رفضت المواجهة وأغلقت الباب في وجه كل من حاول التواصل معها.

يذكر أن السيدة المسنة لها 3 أولاد آخرين واحد منهم يعيش خارج البلاد، وحين علموا بما تفعله شقيقتهم الوحيدة مع والدتهم أصيبوا بالصدمة.