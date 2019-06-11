القيمة السوقية لأغلى 25 لاعباً في الدوري الإنجليزي

مدن – تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي بعد التغييرات التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية مؤخرا.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت” الألماني المتخصص في رصد القيمة المالية للاعبين في الدوريات الأوروبية جاء محمد صلاح متصدرا القائمة بـ 135 مليون جنيه استريني، بالتساوي مع كل من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام، وإيدين هازارد قبل انتقاله من تشلسي إلى ريال مدريد.

وتالياً القيمة السوقية لأغلى 20 لاعباً في الدوري الإنجليزي بحسب موقع ترانسفير ماركت.

1. محمد صلاح (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إدين هازارد (تشيلسي)، هاري كين (توتنهام)، وكل منهم بـ 135 مليون جنيه إسترليني.

2. رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي، 108 ملايين جنيه إسترليني.

3. ديلي آلي (توتنهام)، ليروي ساني (مانشستر سيتي)، نغولو كانتي، وكل منهم بـ 90 مليون جنيه إسترليني.

4. بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، بـ81 مليون جنيه إسترليني.

5. ساديو ماني (ليفربول)، كريستيان إريكسن (توتنهام)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، وكل منهم بـ 76 مليون جنيه إسترليني.

6. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، روبيرت فيرمينو (ليفربول)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وكل منهم بـ72 مليون جنيه إسترليني.

7. بييرن إيمريك أوباميانغ (آرسنال)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وكل منهم بـ 67 مليون جنيه إسترليني.

8. غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، وكل منهما بـ 63 مليون جنيه إسترليني.

9. هيونغ مين سون (توتنهام)، نابي كيتا (ليفربول)، جورجينيو (تشيلسي)، ألكسندر لاكازيت (آرسنال)، أليسون (ليفربول). وكل منهم بـ58 مليون جنيه إسترليني. -(وكالات)