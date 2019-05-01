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الكراتية يشارك في الدوري العالمي للشباب

منذ 36 دقيقة

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عمان – الغد – توجهت  صباح اليوم الأربعاء ، بعثة المنتخب الوطني للكراتيه ، إلى مدينة ليماسول القبرصية ،  للمشاركة في أولى محطات  الدوري العالمي للشباب ، والتي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 3 أيار( مايو) االحالي،  بمشاركة 1600 لاعباً ولاعبة من 61 دولة.

وسيمثل المنتخب الوطني كل من اللاعبين واللاعبات : سعيد النجار ، محمد الجعفري ، زكي ابو قاعود ، عفيف غيث، عمر شقرة ، بشر الفاعوري ، عبدالله حماد ، حسن مصاروة ، يزن الوهر ، ابراهيم شمعون ، صالح الصالحة، محمد الرنتيسي ، رهف أبو غوش ، لجين شموط ، لين منصور وتالا أبو الرز.

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