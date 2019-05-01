اليونسيف تنظم لقاءً حواريا مفتوحا مع الشباب

عمان – الغد – نظمت اليونسيف بعمان لقاءً حواريا مفتوحا مع الشباب بحضور وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان وأمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي وممثل اليونسيف روبرت جنيكز ومدير الاستراتيجية والشراكة في موسسة ولي العهد ميس داود والسفير الفرنسي توماس جوارديا وسفير بنما توماس جوارديا، تم خلاله مناقشه مشاركة الشباب في العمل التطوعي .

وأكد ابو رمان ان الشراكة مع موسسة ولي العهد واليونسيف تساهم بايجاد برامج حقيقة للمتطوعين الشباب وضرورة ايجاد الحافز للشباب للمشاركة بفاعلية بالمبادرات وتوفير فرص عمل لهم، آملا من الشباب ضرورة تقديم الخدمات داخل المجتمع والمشاركة بفاعلية وان يكونوا سفراء في مناطقهم.

وقال ابو رمان ان وزارة الشباب هي المظلة الرسمية للعمل الشبابي وان توجهات الحكومة تتناسب مع التوجيهات الملكية في دعم الشباب، منوها ان الشباب عنصر فاعل داخل المجتمع ومن الضرورة ان تتاح لهم الفرصه لتحسين تنميتهم الذاتية وتحقيق إمكانيتهم ومؤكدا ان إطلاق برنامج مهاراتي مع اليونسيف عام ٢٠١٨ ساهم بتدريب الألف الشباب وإطلاق العديد من المبادرات التطوعية في مجالات متعددة .

من جانبه اكد جينكيز ان شراكة اليونسيف مع وزارة الشباب ومؤسسة ولي العهد توفير فرص تطوعية للشباب لتطبيق مهاراتهم من خلال العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص، ومؤكدا ان “نحن” عبارة عن منصة على الإنترنت تتيح للشباب من عمر ١٥ ولغايه ٢٤ تسجيل معلوماتهم ويتم ربطها مع فرص المشاركة فى المناطق المجاورة ويمكن كذلك للشركات الحكومية وغير الحكومية ان تنشر فرص المشاركة والتطوع، لافتا الى ضرورة ايجاد الوسائل الصحيحة لدفع وتشجيع الشباب الى العمل التطوعي .

واكدت بيسان عبد القادر أخصائية تطوير وتمكين اليافعين في اليونسيف ان اليونسيف طورت نظام لقياس أثر مشاركة الشباب فى العمل الجماعي والعمل التطوعي وشعور الانتماء والمشاركة المجتمعية وأظهرت النتائج الاخيرة تفاؤل الشباب بمستقبلهم وان القادم أفضل .

واكدت داود ان موسسة ولي العهد تعمل على صياغة معنى العمل التطوعي الذي يتعدي نطاق العمل الخيري وذلك لضمان مشاركة الشباب داخل المجتمع بطريقة فاعلة وهادفة وتعزيز مفاهيم العطاء والخدمة المجتمعية، وقالت، نعمل على تشبيك أفراد المجمتع مع مختلف الموسسات لتشجيع العمل الخيري .

وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع اجاب خلاله النابلسي على تساؤلات الشباب التي ركزت على ضرورة دعم الشباب وان تقوم الوزارة بتوفير معسكرات خاصة بذوي الإعاقة .