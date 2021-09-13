حنط والدته وأخفى جثتها.. لماذا؟

شهدت النمسا يوم الخميس الماضي، خبراً “صادماً” لتصرف إبن مع والدته بعد عام من وفاتها.

أعلنت الشرطة النمساوية، أنها اكتشفت جثة امرأة توفيت قبل أكثر من عام حنّطها نجلها داخل قبو في منطقة تيرول.

وبينت الشرطة سبب ذلك، بأنه أراد الاستمرار في تقاضي بدلات الإعانات الاجتماعية المخصصة لها.

وكشفت التحقيقات أن المرأة (89 عامًا) توفيت، في يونيو(حزيران) 2020، واحتفظ ابنها (66 عامًا) بجثمانها لمواصلة تلقّي “إعانات”.

واعترف المشتبه به عندما احتجزته الشرطة بأنّه جمّد جثة والدته التي كان يسكن معها للتأكد من عدم انبعاث أي رائحة منها، ولفّها بضمادات لامتصاص سوائل الجسم.

وأوضح هيلموت غوفلر مسؤول الشرطة المختصة بقضايا الاحتيال على الإعانات الاجتماعية للقناة التلفزيونية “أو. آر. أف” أن الرجل “غطى والدته بطبقة من فضلات القطط وبعد ذلك حُنّطت الجث”.

وعندما كان شقيق الرجل يسأله عن وضع والدتهما، كان يدّعي أنّ العجوز التي كانت تعاني الخرف وقلّة إحاطة عائلتها بها أدخلت المستشفى.

وبعد رفض الإبن لطلب ساعي بريد جديد كان يتولى تسليمه البدلات المالية شهرياً أن يرى المستفيدة من الإعانات الاجتماعية، قدّم تقريراً عن الموضوع، واكتشفت الشرطة الجثّة، السبت الماضي.

ووجهت إلى الابن تهمة الاحتيال على الإعانات الاجتماعية وإخفاء جثة.