السباحة الأردنية تشارك في بطولة العالم

عمان – الغد – غادرت الخميس بعثة المنتخب الوطني للسباحة إلى كوريا الجنوبية وذلك للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للسباحة والتي تستضيفها مدينة غوانغو الكورية خلال الفترة من 21 إلى 28 تموز (يوليو) الحالي.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من ، غانم مخامرة عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة ورئيس الوفد والدكتور علي النوايسة رئيس الجهاز التدريبي.

وسيمثل الأردن في بطولة العالم المقبلة كل من السباحين : خضر بقلة (100 و200 و400 متر حرة و100×4 حرة مختلط و 100×4 منوع مختلط) وعمرو الور (100 و200 متر صدر و100×4 حرة مختلط و100×4 منوع مختلط) وتاليتا بقلة (50 متر و100 متر حرة و100×4 حرة مختلط و100×4 منوع مختلط) وليديا الصفدي (200 متر حرة و100 متر ظهر و100×4 حرة مختلط و100×4 منوع مختلط).

وستكون بطولة العالم في كوريا الجنوبية إحدى المحطات الرئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (طوكيو 2020) من خلال مساعي السباحين من جميع أنحاء العالم إلى تسجيل الأرقام التأهيلية والتي وضعها الاتحاد الدولي للسباحة.

وكثف منتخبنا الوطني من تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم من أجل الظهور في مستوى يؤكد التطور الملحوظ لرياضة السباحة الأردنية خلال السنوات القليلة الماضية كما أن المنتخب سيستكمل تدريباته في المعسكر الكوري الذي يسبق مشاركته في بطولة العالم.

وفيما يلي جدول المشاركة الأردنية في بطولة العالم للسباحة (كوريا الجنوبية 2019) :

21-7 (الأحد)

خضر بقلة (400 متر حرة)

عمرو الور (100 متر صدر)

22-7 (الاثنين)

خضر بقلة (200 متر حرة)

ليديا الصفدي (100 متر ظهر)

23- 7 (الثلاثاء)

ليديا الصفدي (200 متر حرة)

24- 7 (الأربعاء)

خضر بقلة (100 متر حرة)

منوع / مختلط 100×4

25- 7 (الخميس)

عمرو الور (200 متر صدر)

تاليتا بقلة (100 متر حرة)

27-7 (السبت)

تاليتا بقلة (50 متر حرة)

مختلط / حرة 100×4