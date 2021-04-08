“الصحة”: رفع عدد متلقي لقاح كورونا لـ 50 – 60 ألف شخص يوميا بدءا من الأسبوع المقبل

عمان- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إنّ المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات سيرفع عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من 50-60 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.

وأضاف البلبيسي، لـ “المملكة”، أن عملية إعطاء اللقاح تسير “بوتيرة أسرع من قبل”، حيث إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى وصل إلى 405 آلاف والجرعة الثانية 120 ألفا.

وأشار، إلى أن إداة الأزمات ترسل حاليا 30 ألف رسالة للأشخاص لتلقي اللقاح.

وبين، أنه سيتم زياردة مواقع وفرق تطعيم إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة، كما سيكون هناك فرق تجوال، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء اللقاح أيضا من خلال السيارات “درايف ثرو”.

“خطة الأردن للوصول إلى صيف آمن إعطاء 3 ملايين جرعة قبل 1 حزيران\يونيو 2021″، وفقا للبلبيسي.

وأوضح، أن مناطق الوسط في الأردن “عمّان، مأدبا، الزرقاء، البلقاء بالإضافة إلى محافظة اربد”، لديهم إقبال كبير مقارنة مع باقي مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بأعمار الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، قال البلبيسي، إنّ “جميع من هم فوق سن الـ50 من المسجلين في المنصة تلقوا مطاعيم كورونا ووصلنا لمن هم في سن الـ 20 في بعض المناطق”.

وبين، أن الأردن يتفاوض مع شركة فايزر بطريقتين، لزيادة عدد الجرعات التي تصل أسبوعياً، وتفاوض لزيادة الكمية للوصول إلى 3 ملايين جرعة.

ودعا البلبيسي، الجميع التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح.-(المملكة)