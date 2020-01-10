مسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالغاز الإسرائيلي (صور)

أحمد الرواشدة وأحمد التميمي

محافظات- خرجت بعد صلاة الجمعة، مسيرات ونظمت وقفات احتجاجية دعت لها الحركة الإسلامية و”الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز” في عدد من مناطق المملكة للتنديد بالغاز الإسرائيلي.

العقبة

نفذ العشرات من ابناء مدينة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية دعت لها الحركة الإسلامية و”الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز” (تجمع حراكي ونقابي)، ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، امام مسجد الملك الحسين بن طلال .

المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، أكدوا رفضهم لجميع بنود الاتفاقية الموقعة ما بين الأردن والاحتلال “الإسرائيلي”.

وأكدوا في كلمات على هامش مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجبة، ان أصحاب القرار ما زالوا مصمّمين على تسليم أمن طاقتنا وأموالنا ومستقبلنا للصهاينة”، على حد وصفهم.

وطالب رئيس فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في العقبة الدكتور سعد الدين الرفاعي بمحاكمة الجهات التي “وقعت على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني والتي حملت الأردن أعباء اقتصادية سيتحملها المواطن لا سيما فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاتفاقية الذي يحمل الخزينة مبلغ 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار)”.

وأكد أن الحركة الإسلامية في الأردن ترفض أي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، بما فيها اتفاقية اسيراد الغاز.

من جهته بين الناشط خالد الجهني إلى عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن “فائض الكهرباء في الأردن 1200 ميجا واط، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع مصر لتزويد الأردن بنصف حاجاته من الغاز الطبيعي، ووجود ميناء الغاز المسال في العقبة الذي يوفر حاجات الأردن من الغاز”.

وهتف المشاركون من الفعاليات الاسلامية والمجتمعية بالرفض التام لاتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال في الوقت الذي ينفذ فيه عدد من ابناء العقبة وقفة احتجاجية اخرى للمطالبة باراضيهم المحتلة بمنطقة ام رشراش.

إربد

وفي إربد، انطلقت مسيرة بعد صلاة ظهر اليوم الجمعةـ من مسجد الشيخ نوح ، للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

ودعا المشاركون في المسيرة التي نظمها حزب جبهة العمل الاسلامي وفعاليات شعبية الى اسقاط الاتفاقية وهي اتفاقية يرفضها الشعب الاردني وهو بمثابة تطبيع مع إسرائيل.

الزرقاء

وفي مدينة الزرقاء، شارك العشرات من المواطنين في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب، والتي دعت لها الحركة الإسلامية والقوى الوطنية في المحافظة، مؤكدةً على رفض إتفاقية الغاز والعمل على محاسبة كل من وقع على هذه الاتفاقية التي وصفوها بالباطلة.

الطفيلة

محافظة الطفيلة شهدت هي الأخرى وقفة احتجاجية رافضة لإتفاقية الغاز بمشاركة العشرات من الأردنيين بدعوة من الحركة الإسلامية ، بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير بالمدينة.

عمان

والعاصمة عمان شارك المئات في الوقفات الاحتجاجية التي تمت الدعوة لها للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال في كلٍ من منطقتي سحاب، وحي نزال، في حين نظمت الحركة الإسلامية وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة في مخيم الوحدات بمشاركة المئات من الموطنين الذين أكدوا على رفضهم لاتفاقية الغاز مع الإسرائيلي.

سحاب

نفذ فعاليات شعبية في سحاب وقفة احتجاجية بدعوة من حزب جبهة العمل الإسلامي بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الجنوبي وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بالغاء- ما وصفوه – اتفاقية الذل والعار المشؤومة مع العدو الصهيوني.