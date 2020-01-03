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مسيرة الحسيني: “اسمع اسمع يا رزاز تسقط اتفاقية الغاز” (فيديو وصور)

منذ 9 دقائق
مسيرة الحسيني: اسمع اسمع يا رزاز تسقط اتفاقية الغاز

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زايد الدخيل

عمان- خرج المئات بعد صلاة الجمعة، من المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان للتنديد باتفاقية الغاز الإسرائيلي الذي بدأ يصل إلى المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي.

وطالب المشاركون في مسيرة دعت إليها أحزاب وقوى وفعاليات شعبية إلى “إسقاط الاتفاقية الموقعة مع الكيان”، معتبرين أن “التطبيع دخل كل بيت أردني مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي”.

وهتف المحتجون: “اسمع اسمع يا رزاز تسقط اتفاقية الغاز”، “أردن يا أرض الأحرار غاز العدو إلنا عار”، “اضرب كفك اقدح نار غاز العدو استعمار”.

كما طالبوا بإسقاط اتفاقية وادي عربة وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وقالوا: “علي الصوت من عمان لا سفارة للكيان”، “لا تطبيع ولا تركيع”.

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