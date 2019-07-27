مسيس من “المركزية” رئيسا لجمعية الوقاية من حوادث الطرق



عمّان- تحتفي “المركزية للتجارة والمركبات” بفوز أحد أفراد فريقها المميزين، المهندس وفائي مسيس، مدير عام حافلات “كينغ لونغ” (King Long) والخبير في المرور، بمنصب رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، ليكمّل، بهذا الدور التطوعي بالكامل، الدعم المتواصل من “المركزية” للجمعية وسعيها نحو توفير طرق آمنة للجميع.

وكوكيل أردني هدفه أن يكون شريكا للمجتمع المحلي بمختلف فئاته، تؤمن “المركزية” بأن الطرق الآمنة والسلامة حق للجميع وهو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الأفراد، لذا فإنها تحرص على الدخول في شراكات مستدامة مع جهات فاعلة كالجمعية الأردنية للوقاية من الطرق، تشترك معها بالرسالة ذاتها: وهي نشر الثقافة المرورية وخلق جيل واع هدفه الحفاظ على سلامته وسلامة غيره من الأفراد. وقال مسيس تعليقا على توليه هذا المنصب: “مع حصولي على هذا المنصب، أسعى إلى مواصلة جهود “المركزية” والبناء عليها، لنتمكن معا من مضاعفة حجم الأثر الإيجابي الذي نسعى لتركه على مجتمعنا المحلي”.