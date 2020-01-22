مشادة بين ماكرون والشرطة الإسرائيلية في كنيسة بالقدس (فيديو)

القدس المحتلة- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بإصرار من عناصر شرطة إسرائيليين أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة القديسة آن في القدس، كما شاهد صحافيون فرانس برس، في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات.

وصعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنكليزية “لا يعجبني ما فعلتم أمامي”، طالباً منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية. (أ ف ب)

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) January 22, 2020