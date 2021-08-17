مشاركة أردنية بالمعرض الغذائي والتغليف في أربيل العراقية

عمان-الغد- تنظم جمعية المصدرين الاردنيين، المشاركة الاردنية بالمعرض الغذائي الزراعي ومستلزمات التعبئة والتغليف الذي تستضيفة مدينة أربيل العراقية آواخر شهر تشرين ثاني المقبل.

واكدت الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الاردن يشارك للمرة الأولى بفعاليات المعرض الذي سيقام على أرض معرض أربيل الدولي، وسيفتتح في 23 تشرين ثاني المقبل، ويستمر اربعة أيام.

وسيضم المعرض الذي يقام للمرة الرابعة منتجات المأكولات الغذائية والحلويات والوجبات الخفيفة وتكنولوجيا التغليف ومواد والآت التعبئة والتغليف والإنتاج الحيواني وصناعات الألبان ومعدات الري والبذور واشتال البستنة وتجهيزات النقل والتخزين وتقنية التبريد والتكييف ومعدات الضيافة والفنادق.

واكد رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح، ان المعرض يشكل فرصة قوية للشركات الصناعية الاردنية لترويج منتجاته أمام المشاركين، وبخاصة انه يأتي بعد ظروف صعبة فرضتها جائحة كورونا على صناعة المعارض العالمية التي توقفت قسرا بفعل الوباء.

واشار المهندس ابو وشاح ان تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق يمثل مصلحة مشتركة للبلدين ما يتطلب العمل المشترك لتذليل العقبات التي تؤثر على حركة انسياب البضائع بالاتجاهين.

واكد ابو وشاح ان السوق العراقية تعد شريان مهم امام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية في ظل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مشيرا الى ان العديد من الصناعة الوطنية تعتمد كثيرا على السوق العراقية.

واكد ان الصناعة الاردنية التي تصل لنحو 140 بلدا حول العالم قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من العديد من المنتجات وبجودة عالية.

وثمن رئيس الجمعية الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التواصل والتعاون وبخاصة الاقتصادي مع العراق لتوفير ممكنات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان المصدرين ينظرون بأهتمام كبير للقاءات القمة التي تجمع الاردن ومصر والعراق.

واشار المهندس ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.