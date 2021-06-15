مشاركة أردنية فاعلة ببطولة فزاع الدولية البارالمبية لرفع الأثقال

عمان – الغد – تشارك اللجنة البارالمبية في بطولة فزاع الدولية البارالمبية لرفع الاثقال والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 19-24 حزيران (يونيو) الحالي.

وشكلت اللجنة البارالمبية وفدها الذي يغادر إلى دبي الأربعاء برئاسة سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة وعضوية داوود شحادة إداريا، أحمد حياصات معالجا، عيسى هلال مدربا، أحمد أبو الرب مساعدا للمدرب، وخمسة رباعين هم: عمر قرادة 49 كغم، محمد طربش 65 كغم، عبد الكريم خطاب 88 كغم، معتز الجنيدي 97 كغم، وجميل الشبلي لوزن فوق 107 كغم، إضافة للرباعيتين اسماء عيسى 79 كغم، وثروة الحجاج 86 كغم.

وقالت أمين عام اللجنة البارالمبية مها البرغوثي: “أن أهمية المشاركة في هذه البطولة تكمن في أنها المحطة الأخيرة للحصول على ما تبقى من بطاقات مؤهلة لبارالمبيك طوكيو 2021 خلال الفترة من 24 آب و5 أيلول القادمين مؤكدة أن جهود اللجنة البارالمبية متواصلة لضمان المشاركة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات والحصول على العديد من الميداليات الملونة لتتويج احتفالية اللجنة البارالمبية بمرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين”.