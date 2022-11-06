مشاركة أردنية فاعلة في مهرجان طيبة بأسوان

عمان – الغد- افتتح في أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية “مصر”، وبرعاية وزارة الثقافة المصرية ومحافظة أسوان ووزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني افتتح مساء أمس مهرجان طيبة الدولي السابع للفنون التلقائية ومسرح الطفل والذي يستمر من الخامس حتى التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

المهرجان الذي افتتح في قاعة المؤتمرات برعاية السيد اللواء محافظ أسوان اشتمل على كلمة للمحافظ وكلمة للدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، ثم قدم الأديبان الأردنيان محمد جمال عمرو ويوسف البري هدية مركز زها الثقافي لراعي الحفل ورئيسة المهرجان وهي مشغولات فنية تراثية من السيراميك والخزف أنتجتها مشاغل مركز زها خلدا.

يشارك الأردن من خلال فرقة زها المسرحية بورشة دراما تفاعلية يقيمها المدربان يوسف البري ومحمد جمال عمرو في قاعة المتحف النوبي ويشارك فيها مجموعة من أطفال أسوان.

كما تشتمل أنشطة المهرجان على عدد من الورشات الفنية ومسابقات للأطفال ومعارض فنون تشكيلية وعروض فنية ومسرحية.

ويسهم المهرجان في توطيد العلاقات الودية الدولية ويسعى إلى تحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والأفريقية والدولية. ويشارك الأردن في هذه الدورة السابعة للمهرجان إلى جانب عدد من الدول منها: الكويت والسودان وسلطنة عمان، وفرق فنية ومسرحية مصرية.

اختتم المهرجان بعرض فيلم تسجيلي عن دوراته السابقة وأنشطته، وبفقرة فنية قدمتها الفرقة النوبية.

يذكر أن فرقة زها المسرحية قد شاركت في دورات عدة من المهرجان وأحرزت عددا من الجوائز والتكريمات.