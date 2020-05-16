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مشاركة أردنية في الدورة التدريبية العربية للكراتيه عن بعد

منذ ساعتين

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عمان – بدأ  5  مدربين أردنيين مشاركتهم في دورة المدربين العرب التي يعقدها الاتحاد العربي للكراتيه عن بعد وعبر تطبيق زووم بمشاركة 650 مدربا.
ويشارك في هذه الدورة المدربون الأردنيون عبدالحفيظ عالية ومصطفى الفاعوري ومحمد عفانة وسميح درعاوي وهنادي البنا. وتأتي الدورة التي بدأت أمس وتستمر أربعة أيام، في إطار جهود الاتحاد العربي للتخفيف من آثار أزمة كورونا، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للتقليل من الآثار السلبية على الرياضة والرياضيين. وقال المدرب الفاعوري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان فعاليات الدورة تشتمل على أساسيات رياضة الكاتا والكاتا المتقدمة، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات في ظل الظروف الحالية والصعبة. – (بترا)

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