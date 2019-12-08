مشاركة أردنية لفروسية “الإعاقة الذهنية” في البحرين

عمان – الغد – يشارك فارس الأولمبياد الخاص محمد أحمد خلف، في بطولة كأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية للعام الحالي، والخاصة بفروسية ذوي “الإعاقة الذهنية”، والتي تقام على ميدان نادي راشد للفروسية خلال الفترة ما بين 11-15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

ويشارك في البطولة فرسان من: الأردن، البحرين، الإمارات، مصر، المغرب وعُمان، ويرأس الوفد جمال النمورة، ويضم المدرب يزيد المناصير الى جانب الفارس محمد خلف.

وتأتي المشاركة في البطولة بدعوة من الشيخ خالد بن حمد، وتقام مع فعاليات مسابقات الفروسية تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي والرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع.

وكان الفارس محمد خلف، أنهى استعداداته لهذه المشاركة بإشراف نادي الجواد العربي الذي يقدم كافة التسهيلات لفرسان الأولمبياد الخاص الأردني منذ سنوات.

وكان الاولمبياد الخاص، قد شارك في الكأس الإقليمي الأول لرياضة الفلوربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي اقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر، الكويت، المغرب، السعودية، الإمارات الى جانب الأردن، وتكون وفد الأولمبياد الخاص من اللاعبين: محمود القطب، محمد عقباي، مأمون دودين، كريم الجبارين، عزالدين عبده، يوسف الشافعي، والمدربين معمر الكسجي ومحمد موسى، وحل المنتخب في المركز الرابع بعد فوزه على الكويت 2-1، وخسارة أمام مصر 0-3.