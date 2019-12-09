مشاركة اردنية في اكاديمية الحكام الآسيوية

عمان – الغد – يواصل الحكام قيس غوانم وصدام عمارة واسامة حسن مشاركتهم في اختبارات اكاديمية الاتحاد الاسيوي والتي تقام بالعاصمة الماليزية كولالمبور بحضور كوكبة من حكام النخبة من قارة اسيا .

ويشارك الحكم قيس في اختبارات المرحلة الاولى المتقدمة في الاكاديمية، فيما يواصل الحكمين عمارة وحسن مشاركتهما باختبارات المرحلة الثالثة.

وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، فان الهدف من الاكاديمية هو اكتشاف المواهب وإعداد الحكام الصاعدين ليكونوا ضمن حكام النخبة الآسيويين.