مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل يوفر نظام بيئي متكامل لتمكينها وتعزيز تواجدها

عمان- ريم معايطة، سيدة عملت لمدة 16 سنة، اكتسبت من الخبرة والمعرفة ما يكفي للانطلاق بمسيرتها المهنية، اضطرت للانقطاع عن العمل للإهتمام بعائلتها، قادها شغفها مرة أخرى بعد الانقطاع للعودة واستكمال مسيرتها المهنية، ولكنها لاقت صعوبة كبيرة للعودة الى سوق العمل من جديد.

قصّة ريم هي قصة الكثير من السيدات اللاتي تعلّمن ولم يعملن أو انقطعن عن العمل لأسباب خاصة وواجهن صعوبة عند اتخاذ القرار للعودة لسوق العمل من جديد. لا تزال مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من أكثر النسب تدنياً في العالم، فقد أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من العام 2019، إنخفاض نسبة مشاركة النساء الاردنيات بالعمل لتصل إلى 15% مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017، حيث تراجعت مشاركتهن بمقدار 3.3% خلال عامين. فما هي الأسباب، وما هي الجهود المبذولة لتغيير هذا الواقع؟

ليس الأردن البلد العربي الوحيد الذي يعاني من هذه الظاهرة، فحسب التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2018، تعاني دول منطقة الشرق الأوسط من أدنى معدل لمشاركة المرأة في سوق العمل.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني، ذكرت في أحدث تقاريرها أسباب عدة قد تكون وراء ترك النساء الأردنيات لسوق العمل، أولها تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور، وصعوبة الموازنة بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم وجود ساعات العمل المرنة وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات. تضاف إلى هذه الأسباب تدني مستوى خدمات المواصلات العامة وكلفتها.

يعمل الأردن على توفير نظام بيئي متكامل لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بالعمل. فقد قام بإقرار تعديلات على قانون العمل أبرزها إدخال مفهوم العمل المرن وإقرار إجازة الأبوة وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحاضنات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعديلات على بعض القوانين لضمان المساواة في الأجور. كما ويبذل القطاع الخاص جهود مميزة في مجال تمكين المرأة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تساهم في تعزيز تواجدها وتمكينها في سوق العمل.

ومن إحدى برامج القطاع الخاص التي قامت بتسليط الضوء على مشكلة هامة ووضع الحل المناسب لها، هي منصة “شروق” من “بنك الاتحاد” التي توفر الدعم للسيدات في الأردن ، فبالإضافة الى كافة الخدمات المالية وغير المالية التي توفرها للسيدات، فقد استفادت ريم والعديد من النساء من برنامج “تسهيل العودة لسوق العمل” الذي أطلقه البنك تحت هذه المنصة. “لقد غيرّ حياتي”، هكذا تصف ريم البرنامج، هي التي انقطعت لست سنوات عن العمل للاهتمام بعائلتها ووجدت في البرنامج الفرصة لإعادتها الى سوق العمل بسيرة ذاتية مميزة بعد خضوعها لدورات تدريبية مكثفة لتواكب كافة التغيرات والتطورات التي حدثت خلال مدة انقطاعها.

تفقد منطقة الشرق الأوسط نحو 27% من الدخل بسبب الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. ووفقاً لدراسات صندوق النقد الدولي، فإن الإقتصاد الكلي سيحقق مكاسب كثيرة إن استطاعت المرأة تطوير مشاركتها الاقتصادية. وعلى صعيد الأردن فإنه بمقدرة المملكة حل العديد من الأزمات الاقتصادية من خلال تشجيع المرأة على العمل وتسهيل فرصها في المشاركة في سوق العمل.