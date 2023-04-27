مشاركة عائلات عربية وأردنية تمنح الرالي الوطني الأول رونقا مميزا

أيمن وجيه الخطيب



عمان – يحظى الرالي الوطني الأول الذي ينطلق اليوم في البحر الميت، بمشاركة عدد من عائلات رياضة السيارات، على المستويين العربي والمحلي، ما يعطيه رونقا خاصا.

ويشهد الرالي مشاركة 4 أشخاص من عائلة الظفيري الكويتية، وهم: مشاري وسالم ويوسف ووليد. كما اختار سلامة القماز لعب دور الملاح لنجله المتسابق فيصل، كما تشارك في الرالي نانسي المجالي وهي خالة المتسابق شاكر جويحان، ومن عائلة العطاري يشارك كل من مصطفى ومحمد.

ومن عائلة جمعة يشارك كل من عماد ومصطفى ويزن ويوسف، كما تمثل نانسي المجالي وناديا شنودة المشاركة النسوية في الرالي. وتمر مراحل الرالي في مناطق ذات أهمية تاريخية ودينية وأثرية.

وعلى صعيد المنافسة يعد الرالي الوطني الأول صورة مصغرة عن رالي الأردن ثالث جولات الشرق الأوسط الذي ينطلق الشهر المقبل.

ما منح فرصة المشاركة فيه للمتسابقين في خطوة ذكية من فلسطين ولبنان والكويت وعُمان وقطر والأردن والبالغ عددهم 24 متسابقا. وامتاز الرالي بمشاركة فئات عدة حيث يشارك 15 متسابقا في”فئة آر ان 4″وهم: شاكر جويحان وملاحه نيكولا فانوس على متن سيارة 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ايفو 9، وعبد الله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سكودا فابيا، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه ناصر الكواري (قطر) على متن سيارة ايفو 10، وأمير ناصيف وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سوبارو امبريزا ان 14، وسامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وبدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ايفو 10، وحمادة عودة (فلسطين) وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 10، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، وأحمد الداود وملاحه نبيل كيال على متن سيارة ايفو 10، وأحمد خالد (لبنان) وملاحة جوزيف كميد (لبنان) على متن سيارة ايفو 9، وفادي دهشان وملاحه يزن جمعة على متن سيارة 9، ومصطفى عطاري وملاحه زيد وليد أبو زيد على متن سيارة ايفو 10، وزكريا العامري (عُمان) وملاحه محمد المزروعي (عُمان) على متن سيارة سوبارو امبريوا ان 14، وسالم الظفيري (الكويت) وملاحه وليد الظفيري (الكويت) على متن سيارة ايفو 10، ويوسف الظفيري (الكويت) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن سيارة ايفو 10.

ويشارك 6 متسابقين في “فئة م 2″هم: عيسى أبو جاموس وملاحه غسان الزوايدة على متن سيارة ايفو 7، وفيصل القماز وملاحه سلامة القماز على متن ايفو 7، ونانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة على متن سيارة ايفو 6، وعاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة سوبارو امبريزا، وابراهيم علي وملاحه محمد عطاري على متن سيارة سوبارو امبريزا ان 11، وزياد مقداد وملاحه عامر موسى على متن سيارة رينو كليو. ويشارك متسابقان في “فئة تي ان” هما غيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، وهاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن بلاك ايريس .