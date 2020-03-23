مشاركة فاعلة لأسرة “كرة اليد” في مبادرة “خليك في بيتك”

بلال الغلاييني

عمان – أطلقت مجموعة من اركان لعبة كرة اليد، مبادرة اجتماعية حملت إسم “خليك في بيتك”، لحث المواطنين عامة والرياضيين بشكل خاص على البقاء في بيوتهم والتقيد بتعليمات الجهات الصحية المعنية، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من اركان لعبة كرة اليد من مدربين ولاعبين وحكام وإداريين وإعلاميين، وإنصب تركيزها على الحملات التوعوية وعلى مدار الساعة، حيث شهدت الحملة في مرحلتها الأولى على رفع الشعارات التي توصي الجميع البقاء في البيت، وهو الإجراء الرئيسي التي اتخذته وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، والذي حقق نجاحا لافتا، من خلال حرص الجميع على التزام التعليمات والبقاء داخل البيوت، فيما شهدت الحملة الثانية مشاركة أركان اللعبة بالفيديوهات الخاصة والتي ركزت على الإجراءات الوقائية في كيفية التعامل مع هذا الوباء.

وقال مؤسس المبادرة نادر منير والذي يعمل مدربا في نادي عمان، أن الفكرة جاءت لحث الجميع على التقيد بتعليمات الجهات الصحية لمواجهة هذا الوباء بالطرق المنوعة، موضحا أن الحملات التي تم اطلاقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي لاقت رواجا لافتا ونجاحا كبيرا، ما يدل على حرص الجميع على التقيد بالتعلميات الصحية التي من شأنها تجنب هذا الوباء العالمي، لافتا أن المبادرة يشارك فيها حاليا الغالبية العظمى من اركان لعبة كرة اليد، ويأتي في مقدمتها رئيس واعضاء الاتحاد، اضافة الى المدربين واللاعبين والإداريين والاعلاميين، داعيا بالوقت ذاتها مشاركة كافة اطياف المجتمع الأردني في هذه المبادرة، من خلال الدخول على صفحة (الفيسبوك) والبحث عن (مبادرة خليك في بيتك) والإنضمام اليها والمشاركة في حملاتها والتي ستكون منتظمة.

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