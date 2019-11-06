مشاركة قياسية من فلسطين ولبنان والأردن في سباق السرعة الخامس

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة قياسية من الأردن وفلسطين ولبنان في سباق السرعة الخامس (خاتمة جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي ينطلق عند الساعة 8.30 صباح الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي.

وبلغ عدد المشاركين في السباق (55) متسابقا.

ويتكون السباق من 3 جولات منها جولة أخيرة لأفضل (15) نتيجة للمتسابقين في الجولتين الأولى والثانية.

وحسب التعليمات التكميلية للسباق، تتم من الساعة 2 عصرا إلى الساعة 3 عصرا اليوم الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، وبالفترة من الساعة 2.30 عصرا إلى الساعة 4.30 عصرا من ذات اليوم سيتم إجراء عملية الفحص الفني في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم عند الساعة 5.30 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق.

المشاركون في سباق السرعة الخامس

حسام سالم (ايفو)، غيث الوريكات (ايفو بروتوتايب)، مصطفى عطاري (ايفو 7)، شاكر جويحان (تويوتا كورولا)، أمجد العناسوة (ايفو8)، جاد نباص (تويوتا كورولا)، محمد تيسير (ايفو 6)، سالم طعيمة (بي ام دبليو)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، طارق صرصور (فلسطين)، (بي ام دبليو)، أحمد جانخوت (غولف في تي)، أمجد الحوراني (سيات)، سند الزعبي (بروتون ويرا)، علاء مسمار (اوبل اسكونا)، وائل مصطفى (ايفو بروتو)،

أنس توغوج (سوبارو ليون)، رائد دهشان (سوبارو امبريزا )، فادي دهشان (ايفو9)، روجيه فغالي (لبنان) ، (ايفو)، فارس الدلقموني (سوبارو امبريزا)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، راكان الزعبي (سوبارو امبريزا)، محمد العزة (ستروين)، زيد عبد الغني (تويوتا كورولا)، عروة مدانات (سوبارو امبريزا)، محمد شرفا (فلسطين)، (بي ام دبليو)، بهاء الدلقموني (سوبارو امبريزا)، عبد شيكاخوا (فونيكس جو)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا)، عزت الجيلاني (ستروين فيزا)، أمير ناصيف (سوبارو امبريزا)، عبد مسمار (أوبل كاديت)، طه أبو عادي (تويوتا ستارليت)، محمد صبيحات (سوبارو امبريزا)، علي زوانة (ميتسوبيشي لانسر)، محمد سلامة (غولف في تي)، أحمد الحيح (فلسطين)،(سيات)، ألكس فغالي (لبنان)، (ايفو)، عاطف عواد (سوبارو امبريز) جورج سعادة (فلسطين)، (بيجو 106)، حسين عبد الغني (تويوتا كورولا)، عاصم عارف (دايهاتسو)، محمد صوالحة (فولفو)، أحمد محمد (بيجو 106)، أحمد كبابجي (فلسطين)، (سيات)، رامي جابر (فلسطين)،(سوبارو امبريزا)، راكان شابسوغ (ايفو 6)، محمد بلتاجي (ميتسوبيشي)، سامر أبو زيد (بيجو 106)، غيث زيد (ايفو 8)، عبد القادر غنيمة (سوبارو امبريزا)، عبد الرحمن الصفدي (ستروين سي 2)، مؤيد الناطور (تويوتا ستارليت)، محمود أبو عبيد (مرسيدس سي 190).