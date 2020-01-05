مشاركة كبيرة ومنافسة قوية في التصفية الثالثة للمبارزة

بلال الغلاييني

عمان – شهدت البطولة التصنيفية الثالثة للمبارزة، التي أقامها اتحاد اللعبة في صالته بمدينة الحسين للشباب، منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات الطامحين لتحقيق النتائج المميزة، والساعين لاعتلاء منصات التتويج، في الوقت الذي تميزت فيه أجواء البطولة بالتنظيم الجيد والحضور العائلي الذي زاد من نجاحات البطولة، والتي أسفرت عنها النتائج الآتية:

سلاح الإيبيه

في مسابقة الذكور تحت 9 سنوات، حل في المركز الأول يوسف عماوي، وحل ثانيا زين العدين عابدين، وجاء عبدالرحمن الصلاحات بالمركز الثالث، وفي لقاءات الإناث تحت 13 سنة، فازت بالمركز الأول جنى عابدين، ثم حلت بالمركز الثاني فرح الفواعير، وبالمركز الثالث سيلين النوايسة، وفي منافسات الذكور تحت 11 سنة، فاز بالمركز الأول عبدالرحمن عماري، وحل ثانيا سعد الزوايدة، ثم ثالثا أحمد عودة، وفي منافسات الإناث تحت 15 سنة، فازت بالمركز الأول لين شنك، وفي المركز الثاني نور الفواعير، ثم جود عابدين بالمركز الثالث، وميرا القضاة بالمركز الثالث مكررا، وفي منافسات الذكور تحت 15 سنة، فاز بالمركز الأول محمد قشوع، تلاه بالمركز الثاني عبد الله الناصر، وحل حسام عبدالهادي ثالثا، وعبدالله كلوب بالمركز الثالث مكررا.

وفي لقاءات الإناث تحت 11 سنة، فازت ميرا شنك بالمركز الأول، وحلت فرح المنسي بالمركز الثاني، ثم جاءت تولين بدير بالمركز الثالث، وزين حتاملة بالمركز الثالث مكررا.

وفي منافسات الإناث تحت 17 سنة، فازت شهد كلوب بالمركز الأول، وحلت دينا المنسي بالمركز الثاني، ثم رحمة عليان بالمركز الثالث، ولين شنك بالمركز الثالث مكررا، وفي لقاءات الذكور تحت 13 سنة، فاز بالمركز الأول محمد إبداح، وحل عز الدين العتوم بالمركز الثاني، ثم راكان الزعارير بالمركز الثالث، ويزيد حرب بالمركز الثالث مكررا.

وفي لقاءات الإناث “عمومي”، فازت دينا المنسي بالمركز الأول، وشهد كلوب بالمركز الثاني، وبترا عسف بالمركز الثالث، ولين كلوب بالمركز الثالث مكررا، وفي لقاءات الذكور تحت 20 سنة فاز إياد عودة بالمركز الأول، ومحمد قشوع بالمركز الثاني، وعبد الغني أبو الفيلات بالمركز الثالث، وعبدالله الناصر بالمركز الثالث مكررا.

سلاح الفلوريه

في مسابقة الذكور تحت 9 سنوات، فاز بالمركز الأول عمر السلاق، وريان السلاق بالمركز الثاني، ومحمد ساحوري بالمركز الثالث، وفي منافسات الذكور تحت 11 سنة، فاز بالمركز الأول محمد عطية، تلاه بالمركز الثاني عبدالله عدوان، ثم عبدالله أبو حمور بالمركز الثالث، ويحيى الكايد بالمركز الثالث مكررا، وفي لقاءات الذكور تحت 15 سنة، فاز بالمركز الأول فارس أبو طوق، وحل إياس الزمر بالمركز الثاني، ومحمد بسيسة بالمركز الثالث، وفي لقاءات الذكور “عمومي”، فاز بالمركز الأول قصي حبوب، وفي المركز الثاني صهيب ديراوي، ثم إياس الزمر بالمركز الثالث، وفارس أبو طوق بالمركز الثالث مكررا. وفي لقاءات الإناث “عمومي”، فازت بالمركز الأول رؤى المجالي، وحلت زين بسيسة بالمركز الثاني، ورهف حبوب بالمركز الثالث، وميرا عزيزية بالمركز الثالث مكررا.

سلاح السابر

في مسابقة الذكور تحت 15 سنة، فاز بالمركز الأول زيد مطارية، وحل بالمركز الثاني مؤمن ملكاوي، وعبدالرحمن أبو الدرك بالمركز الثالث، وعبدالله الكايد بالمركز الثالث مكررا، وفي لقاءات الإناث تحت 20 سنة، فازت بالمركز الأول آية أبو قورة، وحلت رؤى حبوب بالمركز الثاني، ثم لانا الديراوي بالمركز الثالث، ولجين عماوي بالمركز الثالث مكررا.

وعقب اللقاءات، توج أمين عام الاتحاد محمود الخلايلة، ومندوبة الجامعة الأردنية نجوى حمد، ومدربي الأسلحة، الفائزين بالمراكز الأولى، فيما أشرفت لجنة الحكام برئاسة د. إياد مغايرة على إدارة لقاءات البطولة.