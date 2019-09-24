مشاركة متوقعة لبوغبا مع مانشستر يونايتد امام ارسنال في “البريميرليغ”

لندن – كشف نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيكون بتصرف المدرب النروجي سولسكيار قبل المباراة المرتقبة أمام آرسنال بعد أيام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال سولسكيار للموقع الرسمي للنادي: “من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل “فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق “الشياطين الحمر” في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة مساء الأربعاء، لكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة آرسنال”.

#Football ⚽️ #PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 L'entraîneur de @ManUtd Ole Gunnar Solskjaer a indiqué que @paulpogba sera "prêt" pour jouer face à @Arsenal lundi. Pour rappel, le Français est absent des terrains depuis plus de 3 semaines à cause d'une blessure à une cheville. pic.twitter.com/veQhlBHVYn — INFOSPORT+ (@infosportplus) September 24, 2019

وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في تموز (يوليو) الماضي أمام ساوثامبتون في البريميرليغ، وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-0) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأفاد يونايتد أن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال سيغيب أمام روشدايل، إضافة الى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة بعدما تعرض لإصابة في المحالب أمام وست هام الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال يوم الإثنين المقبل على ملعب “أولد ترافورد”، في ختام مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. (أ ف ب)