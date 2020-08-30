مشاركة محدودة في مظاهرة جديدة لدعم ميسي

برشلونة – تظاهر نحو 10 أشخاص الأحد في محيط ملعب “كامب نو” للمطالبة باستقالة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو واستمرار النجم الأرجنتيني قائد البرسا ليونيل ميسي.

وينتمي المتظاهرون لحركة ” تسونامي بلاوجرانا ” المناهضة لإدارة بارتوميو وحملوا لافتات كتب عليها “ميسي نعم، بارتوميو لا”.

وجلس المتظاهرون أمام متجر برشلونة الرسمي كوسيلة للاحتجاج.

وشهدت المظاهرة مشاركة محدودة للغاية مقارنة بالاحتجاجات التي وقعت بعدما أرسل ميسي فاكسا لإدارة النادي يطلب فيه فسخ التعاقد من أجل الانتقال لناد آخر.

وكان ميسي قد غاب صباح الأحد عن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) التي يخضع لها لاعبو برشلونة قبل مران الفريق المقرر الاثنين، بينما حضرها الأوروجوائي لويس سواريز الذي أبلغه المدير الفني الجديد للبرسا رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل.

وكان ميسي قد أبلغ السبت إدارة ناديه بعزمه عدم حضور اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي كان مقررا له في الساعة 10:15 .

وجاء هذا بعد إعلان بارتوميو، عدم استعداده للتفاوض مع أي ناد حول انتقال “ليو”، مشيرا بشكل متكرر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو، في حالة رغبة أي فريق في الحصول على خدماته .

وتفجرت الأزمة بين اللاعب والبلاوجرانا بعد الخروج المهين للفريق من ربع نهائي دوري الأبطال على يد بايرن ميونخ الألماني، الذي توج باللقب منذ أيام، بنتيجة (8-2)، ما أدى إلى الإطاحة بالمدرب كيكي سيتيين، وتعيين الهولندي رونالد كومان خلفا له. – (إفي)