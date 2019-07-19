مشاركة واسعة في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بعمان

بلال الغلاييني

عمان – أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة فواز الشرابي، أن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية ولمختلف الفئات العمرية ستقام في موعدها الجديد في العاصمة عمان، بمشاركة واسعة من منتخبات دول المنطقة، خصوصا وأن هذه البطولة تمثل واحدة من أهم الاستحقاقات في الفترة الحالية، وتأتي قبيل المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في اندونيسيا مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأشار الشرابي إلى أن منافسات الناشئين والناشئات في بطولة غرب آسيا تعتبر تأهيلية إلى البطولة الآسيوية، وأن المنافسة في هذه الفئة ستكون قوية بين كوكبة المنتخبات المشاركة التي تسعى لحجز بطاقتي التأهل (الذكور والإناث)، موضحا أن اتحاد غرب آسيا قرر في وقت سابق تشكيل لجنة مشرفة من جهته على المنافسات وتضم النائب الثاني لرئيس الاتحاد الفلسطيني رضوان الشريف، والأمين العام أسامة الأسمر ومدير الاتحاد ومقرر لجنة التسويق عمر سعادة، وهذه اللجنة ستعقد اجتماعا مع الاتحاد الأردني لبحث ومناقشة الترتيبات كافة المتعلقة باقامة البطولة واعتماد البرامج الخاصة بها، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد الأردني نائب الرئيس عبد الحليم الدلابيح مديرا للبطولة، والحكم الدولي علاء كناني مساعدا للحكم العام.

وتعتبر بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية واحدة من اقوى وأهم البطولات التي تقام في المنطقة في الوقت الحالي، حيث تسعى أغلب المنتخبات المشاركة إلى تحقيق النتائج القوية والطموحة التي تعزز من فرصها بالوصول إلى منصات التتويج، كما حدث في البطولات الماضية التي حققت نجاحات واسعة سواء على المستوى الفني الذي أفرز نتائج قوية ومنافسات نارية، أو على العصيد التنظيمي.

وكان اتحاد غرب آسيا وحسب البيان الذي اصدرته الأمانة العامة حدد الفترة من 15 ولغاية 19 آب (اغسطس) المقبل موعدا جديدا لاقامة منافسات البطولة وفق الأمين العام أسامة الأسمر الذي أكد أن الاجتماع الفني وسحب القرعة بين المنتخبات المشاركة يسبق موعد انطلاق المنافسات بيوم واحد، ويشهد ايضا الاجتماع التنسيقي بين الحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة.

من ناحية أخرى، تواصل المنتخبات الوطنية تحضيراتها المكثفة لخوض منافسات البطولة وذلك من خلال التدريبات اليومية التي تقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب باشراف الجهاز الفني المكون من المدربين مصطفى رضا ويوسف أسعد وغزال هاشم، حيث تطمح المنتخبات الوطنية المختلفة تحقيق نتائج طيبة، وهي تضم كوكبة من النجوم أبرزهم زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم وسلامة محفوظ ومحمد بني سلامة وتيماء أبو يمن وسوار أبو يمن.