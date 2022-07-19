مشاركة واسعة من الأردن وفلسطين في سباق السرعة الثاني في حلبة منجا بمادبا

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن تسجيل 59 متسابقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة – الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي يقام تحت الاضواء الكاشفة يوم الجمعة في حلبة منجا – مادبا، بدعم من شركة زين الأردن.

وتأتي فكرة اقامة السباق في محافظة مادبا من أجل توسيع رقعة انتشار رياضة السيارات في كافة أرجاء المملكة.

وستجري عملية الفحص الفني والتدقيق الإداري، يوم الخميس في حلبة منجا – مادبا ، والتدريب على المسار سيرا على الأقدام من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7.30 مساء، وسيتم في ذات اليوم الاعلان عن تصنيف السيارات وقائمة المشاركين المصرح لهم بالمشاركة في السباق، وأخر موعد لدخول السيارات إلى الموقف المغلق الساعة 4 عصر يوم الجمعة، ويتكون السباق من 3 جولات وتبدأ الجولة الأولى عند الساعة الخامسة مساءا.

ويضم السباق فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والسيارات الكلاسيكية، والسيارات الكهربائية.

المشاركون في السباق

شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو 10)، محمد صبيحات (ميتسوبيشي ايفو 6) أيمن النجار (ميتسوبيشي ايفو بروتو تايب)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو بروتوتايب)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 7)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، وائل مصطفى (ميتسوبيشي ايفو 7)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، أسامة بينو (بي ام دبليو ايه 46)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، إبراهيم أبو شلبك (فلسطين)،(بي ام دبليو ايه 30)، بيبرس قواي ،(بي ام دبليو ايه 30)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، مازن الجيلاني ( (ستروين ساكسو)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، ممدوح جمعة (بيجو 207 آر سي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، أسامة أبو الرب ( فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، ميرا ترزي (هيونداي توسان)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، محمود شاهين (سمارت)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا )، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، سامي حزين (غولف – في دبليو)، سيف فرماوي (ميني كوبر)، بيرسان بولاد (بي أم دبليو 330 سي أي)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30)، خليل المحسين (بي ام دبليو ايه 30)، محمود أبو عبيد (مرسيدس سي 200)، طارق صرصور (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، خالد نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، حسام الحشايكة (فولفو 360)، غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، لامبيرد شاهين (بي ام دبليو ايه 36)، رائد دهشان (سوبارو امبريزا)، أحمد البنا (غولف – في دبليو)، جمال نقاوة (تويوتا ستارليت)، محمد نقاوة (تويوتا ستارليت)، رعد نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، محمد صوالحة (فولفو 360)، محمد شرفا (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، يزن قطان (ميتسوبيشي كولت)، سلامة القماز (ميتسوبيشي ايفو 6)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو 6)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا جي تي)، غزل الضمور (مرسيدس 280 أس)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محمد العزة (تويوتا سيليكا)، أنس القريني (بي ام دبليو ايه 36)، حسان القوقا (بي ام دبليو 320 أي)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محمد الراوي (بي إم دبليو ايه 36).

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة حسن علاء الدين (رئيسا) ويعقوب تابللو، وفوزي صوالحة ، ومدير السباق لؤي مرعي ونائب مدير السباق موسى حزينة، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤول العمليات والاتصالات محمد الدبوبي، ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي، ومسؤولو النتائج نرجس الشريدة وديمة زرعيني ويزن حسان ويزن مرعي، وعبد الرحيم محمود ومؤيد الحلواني، ومسؤولا التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، والفاحصون الفنيون ناصر قدومي وشرف المجالي ورامي أبو طوق وحاتم المنير وعيسى خير ونتاشا دخقان ورامز ترزي ومعتز جبر، ويوسف دعمي، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.