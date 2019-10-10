مشاركة واسعة وتفاعل كبير في ورشة عمل تدريب كرة اليد

عمان – بدأت في مقر اتحاد كرة اليد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فعاليات الجزء الثاني من ورشة العمل الخاصة بتدريب الناشئين من الفئات العمرية 12 – 17 سنة، والتي يقيمها اتحاد اللعبة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الألماني ووكالة الانماء الألمانية، والتي تشهد مشاركة واسعة من المدربين المختصين في لعبة كرة اليد.

ورشة العمل والتي تأتي ضمن مشروع مراكز الواعدين الذي اطلقه الاتحاد منذ بداية العام 2018، يشرف عليها الخبير الألماني هانز يورغن، حيث اشتمل المحور الأول لها على التطبيقات العملية والمحاضرات النظرية والتي تختص في تدريب اللاعبين الناشئين، فيما يشتمل المحور الثاني على المحاضرات النظرية التي يقدمها مجموعة من المختصين والتي تتركز على تطوير قدرات المدربين في الجوانب التربوية والنفسية وبناء الشخصية عند اللاعبين الناشئين والواعدين.

ويواصل اتحاد اللعبة اقامة ورشة العمل في محافظة إربد اعتبارا من يوم السبت المقبل وتستمر حتى يوم الخميس المقبل في صالة الحسين الرياضية بإربد بمشاركة المدربين المختصين في اللعبة.

وقال رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي أن اقامة ورشة العمل يأتي ضمن البرامج الفنية الخاصة بمشروع مراكز الواعدين وهو المشروع الكبير والحيوي الذي يركز عليه الاتحاد حاليا لتطوير اللعبة، موضحا أن الاتحاد حقق مكتسبات عديدة من خلال شراكته مع الاتحاد الألماني ووكالة الانماء الألمانية ومن هذه المكتسبات الدورات التدريبية وورش العمل التي يشرف عليها مجموعة من الخبراء الفنيين، اضافة الى حضور خبير الماني في لعبة كرة اليد، والذي سيعمل مع الاتحاد لمدة عامين يشرف خلال هذه المدة على برامج الاتحاد الخاصة بمراكز اللاعبين الواعدين، والبرامج الفنية الأخرى الخاصة بتطوير اللعبة.

وعبر رئيس الاتحاد المنسي عن تقديره على التعاون الكبير والدعم اللامحدود الذي قدمه الاتحاد الألماني ووكالة الانماء الألمانية للاتحاد خصوصا فيما يتعلق ببرامج التطوير.