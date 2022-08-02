مشاركون يناقشون “ريادة الأعمال للنساء” في منتدى الفكر العربي

عزيزة علي – رأى مشاركون في ندوة “ريادة الأعمال للنساء ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية”، أن المرأة ريادية في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، فهي تشكل نصف الطاقة الإنتاجية، مشددين على ما وصلت إليه المرأة الأردنية من تمكين لها في قطاع الاقتصاد، داعين إلى نشر ثقافة العمل المشترك للمرأة، وتعزيز دعمها وإيجاد رؤية مستقبلية مختلفة حول عمل المرأة في المجتمعات العربية.

جاء ذلك في الندوة التي أقيمت، أول من أمس، في منتدى الفكر العربي، وأدارها أمين عام المنتدى د. محمد أبو حمور، وشارك فيها رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي حول “ريادة الأعمال للنساء ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية”، النائب الأسبق ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق السيدة ريم بدران، ورئيسة اتحاد المستثمرات العرب من مصر السيدة هدى يسى، ورئيسة النادي الثقافي العربي وعضو المنتدى من لبنان السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، ورئيسة ومؤسسة مدارس عليا من المغرب السيدة فوزية طارق، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “Pharmamed” من لبنان السيدة حنان صعب، وحضر اللقاء عدد من المهتمين وسيدات الأعمال من الأردن ومن دول عربية عدة.

تحدثت أحلام جناحي عن أهمية الوعي في تمكين وتقدم المرأة الاقتصادي، وسد الفجوة بين النساء والرجال في فرص العمل لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، فهو من أهم مقومات النهضة والتقدم في المجتمعات، وأن التغيير الإيجابي الذي تسعى إليه المجتمعات مرهون بشكل كبير بتقدم واقع المرأة، ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع.

وأشارت جناحي إلى أهمية ريادة الأعمال للمرأة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، كونها تشكل نصف الطاقة الإنتاجية، مما يسمح لها بتقديم مشاركة جادة ودؤوبة في مختلف مجالات العمل، مشيرة إلى تجربة المرأة البحرينية في ريادة الأعمال التي انبثقت عن إصلاح سوق العمل في المملكة، وتغيير فكرة المجتمع ونظرته لعمل المرأة وتقبله دخولها في مجالي العمل والاستثمار، فضلاً عن إمكانيات المرأة البحرينية والمستويات العلمية والتعليمية المتميزة التي وصلت لها.

وقالت إن مشاركة المرأة البحرينية في القوى العاملة الوطنية وصلت نسبتها إلى حوالي 42 % خلال العام 2021، كما أن نسبة مشاركتها في القطاع الخاص وفي القطاع المالي والمصرفي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة، في زيادة تجاوزت مثيلاتها في دول الخليج والمنطقة، مضيفةً أن هناك عدداً من المبادرات الرائدة والجمعيات التي تدعم المرأة في سوق العمل، ومنها: جائزة “الشيخة سبيكة للجهات الحكومية والخاصة” في مجال دعم المرأة، وجمعية “سيدات الأعمال البحرينية”، التي ترأس مجلس إدارتها، وتعد أول جمعية خليجية تأسست للاهتمام بجميع القضايا التي تتعلق بالنساء.

ومن جانبها، أشادت د. ريم بدران بتجربة المرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال، وبما وصل إليه الأردن في تمكين المرأة في قطاع الاقتصاد، مبينةً أهمية تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المرأة العربية في قطاع الأعمال والريادة والتنمية، مشيرة إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات في نشر الوعي حول حضور المرأة في قطاع الأعمال وانخراطها في سوق العمل، وتمكينها سياسياً، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز حضور المرأة في القطاعات كافة.

فيما شددت هدى يسى على أهمية نشر ثقافة العمل العربي المشترك للمرأة، وتعزيز دعم المرأة للمرأة، وإيجاد رؤية مستقبلية مختلفة حول عمل المرأة في المجتمعات العربية، موضحة أن المرأة المصرية تشكل ما نسبته 30 % من القوى العاملة في قطاع الصناعة، وأن الحكومة المصرية تعمل على دعم ريادة الأعمال للمرأة من خلال تسهيل خدمة القروض، وتمويل المشاريع النسائية، مشيرة إلى أهمية مشروع الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بين الإمارات ومصر والبحرين والأردن في تعزيز مكانة المرأة العربية في الاقتصاد وريادة الأعمال. ومن جهتها، تحدثت سلوى السنيورة بعاصيري عن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، التي أثرت على جهود انخراط المرأة في الحياة الاقتصادية وعلى واقعها الأمني والاجتماعي، ذلك أن المرأة شكلت النسبة الكبرى لمن تم التخلي عن خدماتهم نتيجة الانكماش الاقتصادي، وتراجعت مشاريع النساء الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعرضت الكثير من السيدات للعنف الأسري، مؤكدة أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي للمرأة من خلال التعليم والتأهيل والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل.

فيما أشارت فوزية طارق إلى تجربة مشروعي “مجموعة مدارس عليا” و”جمعية سيدات الأعمال”، في المغرب، كنموذج لقدرة المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن هذه المشاريع تقدم المساعدة للسيدات المغربيات في تأسيس شركات خاصة، وتزودهن بتكوين مجاني لدعم الكفاءة، والإسهام في تشجيع المشاركات المجتمعية.

وعن تجربة المرأة اللبنانية، تحدثت حنان صعب قائلة إن المرأة اللبنانية شكلت ما نسبته 25 % من إجمالي الفئة العاملة قبل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها لبنان اليوم، وإن تقريراً لمنظمة العمل الدولية بين أن نقص الاستخدام في قطاع المرأة اللبنانية ارتفع خلال هذا العام ليصل إلى 47.6 %، مؤكدة أهمية دور الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية كمنظمة (الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال) في دعم الشركات المحلية، وتحفيز النساء لإيجاد مجالات جديدة في القطاعات التي تدعم الاقتصاد.

وقد أشار د. محمد أبو حمور إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغت حوالي 14.9 %، مقارنة مع 53.1 % للذكور، وأن البنك المركزي عمل على رفع نسبة تمكين النساء في مجال إدارة البنوك العاملة في الأردن، وأن نسبة الشمول المالي بلغت حوالي 50 % والفئة المستفيدة الكبرى منه النساء والشباب، كما أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع المصرفي بلغت حوالي 40 % وفقاً لآخر الإحصاءات.