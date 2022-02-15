مشاريع تخرج ريادية في “عمان العربية” لطلبة العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

اختتمت في جامعة عمان العربية مناقشة مشاريع التخرج لطلبة كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية للفصل الدراسي الأول 2021-2022 بعد استكمالها للمتطلبات كافة، تميزت بشموليتها ومواكبتها للتطور .

وضمت لجنة المناقشة والتحكيم كلاً من الأستاذ الدكتور محمد عطير رئيساً للجنة مشاريع التخرج والدكتور محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأوائل لأنظمة الحاسبات والمهندس عبد الرحمن البغدادي والمدير التنفيذي لشركة المتخصص الأول للتكنولوجيا والبرمجيات والتسويق وبحضور عميد الكلية الدكتور حسام الحمد و أعضاء هيئة التدريس في الكلية .

وحصل المشروع Maintenance Management System (MMS)على المركز الأول للطلبة : إيمان الزن ، وإبراهيم الجندي، وفدوى الزواهرة جائزة تقديرية بقيمة 450 ديناراً لكل منهم كرسوم دورات تدريبية متقدمة في الشبكات وقواعد البيانات والبرمجة قدمتها شركة TunedApp وهي إحدى شركاء الكلية التي تقدم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية للطلبة وفقاً لاتفاقية موقعة معهم.

وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة مشاريع التخرج الأستاذ الدكتور محمد عطير إلى أن موضوعات مشاريع التخرج لهذا الفصل كانت متنوعة ومواكبة للتطورات، وقد اتسمت بمستوى عالٍ من الجودة في كل من التوثيق والبرمجة والعرض، معتبراً “أن العديد منها يعد نواة لمشاريع ريادية يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة”

بدوره شكرعميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية الدكتور حسام الحمد القائمين على متابعة مشاريع التخرج ابتداءً من المشرفين ولجان المناقشة وانتهاءً بلجنة المشاريع التي نظمت المناقشات والمسابقة.

كما وأشاد بمستوى المشاريع لهذا الفصل والجهد المبذول فيها، داعياً الطلبة إلى تطوير قدراتهم والاستمرار بالتعلم والاستفادة بتطوير أنظمة وتطبيقات إضافية لدعم فرصهم بالمنافسة والحصول على وظائف مناسبة بأفضل الشركات وإنشاء مشاريعهم الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية تولي أهمية كبيرة بمشاريع تخرج طلبتها باعتبارها خلاصة دراستهم لأربع سنوات تساعدهم على صقل وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية من خلال تطوير تطبيقات مرتبطة باحتياجات المجتمع المحلي، كما وتعزز الكلية التعليم التطبيقي لطلبتها من خلال تدريبهم على البرامج المستخدمة من قبل شركات تطوير الأنظمة والتطبيقات في سوق العمل.

كما وتقوم الكلية بتدريس العديد من المساقات من خلال أكاديمية سيسكو Cisco Academy وأكاديمية أوراكل Oracle Academy التي تؤهل الطلبة أكثر لسوق العمل والحصول على الشهادات المهنية العالمية، بالإضافة لعقد العديد من الدورات والورش التدريبية المجانية التي يحتاجها سوق العمل.