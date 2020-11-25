مشاريع جديدة للصرف الصحي بأكثر من 100 مليون يورو في الرمثا

عمان – الغد – أستقبل وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان في مكتبه سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة الاردنية الهاشمية فيرونيك فولاند بحضور لوك الكابيليك مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة وبحث معها اوجه التعاون خاصة في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي وسبل تعزيزها خاصة في ظل جائحة كورونا كاشفا النقاب عن مشاريع جديدة للصرف الصحي سيبدأ بتنفيذها بداية ٢٠٢١ بقيمة تتجاوز (100) مليون يورو .

وبين الدكتور سعيدان ان هنالك خطة ملكية طموحة يجري العمل عليها في الاردن للنهوض بالقطاع الزراعي حيث تم تطوير خارطة زراعية على مستوى المملكة ويجري تنسيق وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لانجاحها وان وزارة المياه والري تتبنى كافة المخرجات الصادرة عنها حيث تم تشكيل فريق عمل لانجازها وبالسرعة الممكنة.

وكشف الوزير بأن حجم المساعدات الفرنسية المقدمة لقطاع المياه من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الاعوام (2019-2020) تجاوزت الـ (400) مليون يورو وقد توزعت على مشاريع ذات تماس مباشر مع المواطنيين لتحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي مشيدا بالدعم الفرنسي المقدم لقطاع المياه ، وزاد د. معتصم سعيدان ان قطاع المياه يولي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي اهمية كبيرة ويسعى لتعزيز شراكة القطاع الخاص مع قطاع المياه بهدف الارتقاء بالاداء للوصول الى أفضل مستوى في خدمات المياه والصرف الصحي ، والبحث عن مصادر جديدة بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني .

واضاف وزير المياه والري الى انه سيصار الى البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي جديد لخدمة مناطق الرمثا وسهل حوران في الشمال بقيمة (100) مليون يورو بداية العام ٢٠٢١ كونها تعتبر احدى أهم البؤر الساخنة بيئيا في المملكة ، من جهة اخرى اكد على ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع الناقل الوطني حيث ان العمل جار على قدم وساق لتأمين التمويل من كافة الجهات التمويلية والمانحة .

واكد الدكتور سعيدان حرص الوزارة الدائم على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية مستعرضا خطة قطاع المياه لتأمين مصادر مائية جديدة وتتجه النية لتنفيذ خط مياه محاذي لقناة الملك عبد الله بهدف رفع كفاءة انظمة الري والتزويد وحماية المصادر المائية تحت مظلة وزارة الزراعه.

من ناحيتها أعربت سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الاردن فيرونيك فولاند عن ارتياحها للجهود الاردنية وما وصلت اليه ، مثمنة الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة مؤكدا على استمرار التعاون الاردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين مؤكدة على ان الحكومة الفرنسية تولي قطاع المياه الأهمية القصوى وتتابع انجازاته خاصة ما يتعلق بمشاريع معالجة الفاقد والصرف الصحي التي لها أولوية لما لها من انعكاس مباشر على أمن وسلامة المواطنين .