مشاريع ريادية تنضم لحاضنة الإبتكار في المركز الوطني للبحوث الزراعية

عمان-الغد- وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد اتفاقيات لمشاريع ريادية حققت معايير القبول والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية المركز .

وجرى التوقيع خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الزراعي في المركز الوطني.

ونوه حداد إلى أن باب تقديم الطلبات لحاضنة الإبتكار الزراعي مفتوح لجميع المشاريع الزراعية لافتا الى النجاحات التي تحققت في المشاريع السابقة من خلال الشراكة الحقيقية مع المركز .

وأضاف حداد ان حاضنة الإبتكار الزراعي جاءت لتبني الأفكار الريادية والابتكارية والارتقاء بها تعزيزا للشراكة الفعالة مع المشاريع الناشئة.

وبين المهندس عمار حتر مدير وحدة حماية الملكية الفكرية ان عدد المشاريع الابتكارية التي انضمت لحاصنة وصلت لتسعة مشاريع والمجال مفتوح لجميع المشاريع الزراعية. ويذكر بانه تم اطلاق مبادرة حاضنة الابتكار الزراعي في شهر شباط من هذا العام وتقدم حزمة متكاملة من الاستشارات الفنية والدعم اللوجستي للمشروعات الجديدة وتستفيد من برامج البحث ولتطوير القائمة بالمركز وتركز الحاضنة على القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتحافظ على استدامة هذه المشاريع ولافكار الريادية وتاهليهم وانضاج افكارهم ليصبحوا قادرين عل. المنافسة.

وأوضح السيد احمد مياس مدير تنفيذي في مؤسسة مياس لأنظمة الزراعة المائية ان إنتاج الخضروات الطازجة يتم من خلال الزراعة المائية وضمن الظروف المائية بكميات اقل من المياه والأسمدة للحصول على منتج بمواصفات عالية الجودة .

وأشارت الصيدلانية فيروز عبدالسلام العنبتاوي مدير مؤسسة نداءحجازي إلى أن المؤسسة متخصصة في مستحضرات التجميل الطبية من منتجات العسل للعناية بالبشرة والجسم.

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