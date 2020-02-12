مشاريع صرف صحي في عمان بقيمة 45 مليون يورو

عمان – الغد – أعلن وزير المياه والري رائد أبو السعود عن إطلاق حزمتي مشاريع صرف صحي لخدمة المناطق غير المخدومة تشمل الأولى وادي السير ومرج الحمام وناعور، فيما تشمل الحزمة الثانية جنوب شرق عمان، بقيمة اجمالية تزيد على 45 مليون يورو.

وأكد أن الوزارة ستستكمل خدمة جميع مناطق جنوب عمان بحلول العام 2025، مشيرا إلى أن من شأن هذه المشاريع تحسين مستوى الحياة المعيشية والبيئية وتنمية المناطق جراء كميات المياه الناجمة عن عملية معالجة المياه العادمة والتوسع بزراعة الأعلاف من خلال مشروع صرف صحي جنوب غرب عمان الذي تبلغ كلفته 25 مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الألماني، ومشروع صرف صحي جنوب شرق عمان والذي تبلغ كلفته 20 مليون يورو، وهو ما سيوفر عددا من فرص العمل، في هذه المناطق.

وأشار إلى أن مشروع جنوب غرب عمان يشمل تنفيذ شبكات رئيسية وفرعية وخدمة احياء ومناطق جديدة غير مخدومة بخدمة الصرف الصحي بطول 200 كم تشمل مراحله الأولى مناطق وادي السير بما فيها منطقة بدر، فيما تشمل المرحلة الثانية جميع مناطق مرج الحمام غير المخدومة في حين تشمل الثالثة جميع مناطق ناعور غير المخدومة بخدمات الصرف.

وكشف أبو السعود النقاب عن طرح عطاء لاختيار إحدى الشركات الاستشارية التي ستتأهل لأعمال الدراسات والتصاميم والتي ستتضمن ايضا الدراسات البيئية وتجهيز العطاء تمهيدا لطرحه على المقاولين، متوقعا الانتهاء من هذه الدراسات خلال 12 شهرا ليصار إلى البدء بتنفيذ الحزم الثلاث في المناطق المشار اليها.

وأضاف، ان اطلاق هذه الحزم يأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي ناعور الذي يشمل على توسعة وتحديث محطة تنقية وادي السير وبقدرة استيعابية 17 ألف م3 / يوميا لخدمة مناطق ناعور ووادي السير وعراق الأمير ومناطق في مرج الحمام، والخط الناقل بطول 6 كم لنقل مياه الصرف الصحي من مناطق ناعور ومرج الحمام الى محطة تنقية وادي السير.

وقال، إن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للصرف الصحي في هذه المناطق بطول أكثر من 768 كم والتي تشمل ايضا تنفيذ أكثر من 20 ألف وصلة منزلية سينعكس على تحسين مستوى الخدمة وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية كونها غنية بالينابيع، وايجاد زراعات للأعلاف وخدمة نحو 190 ألف مواطن في جنوب عمان ونحو 60 ألفا في مناطق ناعور وام القطين والمنشية وزبود والبصة والعامرية وجزء من مرج الحمام، وحوالي 128 ألف مواطن في مناطق وادي السير وعراق الأمير وبيادر وادي السير وبدر والدربيات ومناطق اخرى في جنوب غرب عمان.

وفيما يتعلق بحزمة مشروع جنوب شرق عمان، أوضح أبو السعود أن هناك جهودا لتأمين التمويل اللازم بالتعاون مع بنك الاعمار الألماني للبدء بتنفيذ هذه الحزم بحلول العام 2022 لخدمة جميع مناطق جنوب شرق عمان غير المخدومة بالصرف الصحي وتشمل مناطق المقابلين والبنيات وام قصير وخريبة السوق وجاوا واليادودة.