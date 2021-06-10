مشاريع طرق في بادية معان بمليون دينار

معان – قال نائب رئيس مجلس محافظة معان محمود جميل آل خطاب، إنه سيتم تنفيذ مشاريع إنشاء طرق وفتح طرق وخلطات إسفلتية في مناطق بادية محافظة معان، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وضمن موازنة المحافظة بقيمة تصل إلى مليون دينار خلال العام الحالي 2021.

واوضح آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه تم إحالة 3 عطاءات طرق في منطقة المنشية هي طريق غدير الحاج وطريق غرب جبل التحكيم وطريق أبو العلق الغربي، كما سيتم طرح عطاءات لإنشاء طرق وفتح طرق وعمل خلطات إسفلتية في مناطق عديدة ضمن ألوية الحسينية والشوبك وأقضية المريغة وأذرح والجفر وإيل والقصبة.

وأشار أيضا الى أنه تم تخصيص 20 ألف دينار لشراء مبيدات حشرية، وتقديمها كدعم لبلدية معان لتعزيز قدرتها في مجال مكافحة الحشرات والآفات خلال فصل الصيف، كما تم تخصيص 10 آلاف دينار لإنشاء حديقة أطفال في حي الطور داخل مدينة معان.

وقال آل خطاب، إنه تم طرح عطاء صيانة مرافق منتزه الملك عبدالله الثاني في معان والتابع لوزارة السياحة والآثار، بقيمة 15 ألف دينار، وتخصيص 100 ألف دينار لإنشاء مقبرة إسلامية، مبينا أن تلك المشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.