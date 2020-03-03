مشاريع من “الأردنية” تحتل المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة نقابة المهندسين السنوية

عمان-الغد- حازت مشاريع طلبة من كلية الهندسة في الجامعة الأردنية على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين السنوية لمشاريع التخرج لعام 2019.

وقال عميد كلية الهندسة الدكتور علي أبو غنيمة، إن الجائزة تعتبر حلقة وصل بين طلبة كلية الهندسة وبين نقابة المهندسين الأردنيين؛ التي تتيح لهم الفرصة لعرض أفكارهم وطرح مشاريعهم ذات الطابع الإبداعي والعصري، مبيناً أن المشاريع التي رُشحت للجائزة تفتح لهم آفاق التدريب والتأهيل وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وثمّن أبو غنيمة جهود الأقسام المشاركة من أكاديميين وإداريين من كلية الهندسة لما قدموه من الدعم اللازم لمشاريع الطلبة، الأمر الذي أسهم في تنفيذ أفكار الطلبة المشاركين في المسابقة على أرض الواقع.

وعن المشاريع التي حازت على المراكز الثلاثة الأولى، فاز بالمركز الأول من قسم الهندسة الكيميائية مشروع “إنتاج بروبلین فلایكول من فلیسرول” نفذه كل من: علياء إسماعيل، أروى أبو الهنا، رهف الشخنوبي، راما الدرابيع، ويارا الخطيب، بإشراف الدكتور رياض الشوابكة.

وعن المشاريع المنفذة في القطاع الصناعي فاز في المركز الأول من قسم الهندسة الصناعية مشروع “تحسينات على خط إنتاج الأدوية باستخدام نهج Lean Six-Sigma”، نفذه كل من: آية البيايضة، ومرام الطبال، وتسنيم مفلح، وغادة عساف، بإشراف الدكتور محمد الشبول، والدكتور سائد مسمار.

فيما فاز بالمركز الثاني من قسم الهندسة الكيميائية، مشروع ” computer- aided design and energy integration of maleic anhydride process” ، نفذه كل من: لين الحبش، لينه الفيومي، رغد حسن، سبيل الدماسي، وسوزان هزيم، بإشراف الدكتور منور التراكیة.

في حين فاز في المركز الثاني من قسم الهندسة المكانيكية مشروع “التحقق في تعقيد سلسلة إمدادات بنك الدم باستخدام محاكاة ديناميات النظام” نفذه كل من: سارة الطباع، ابتهال البوزية، بإشراف الدكتور محمد الشبول.

وحاز بالمركز الثالث من قسم الهندسة المدنية مشروع “استخدام نمذجة معلومات البناء BIM لإدارة التصميم والإنشاء”، نفذه كل من: أسيل الخرابشة، وبتول الضامن، وهديل الحنيطي، بإشراف الدكتور مجاهد ذنيبات.

وعن مشاريع الهندسة المعمارية حاز مشروع “إعادة تأهيل وتنشيط مدرجات منطقة الدارة الزراعية القديمة الموجودة في منطقة البتراء سياحياً” على المركز الثاني من قسم هندسة العمارة نفذته: إسراء الفرجات بإشراف الدكتور علي أبو غنيمة.

يشار إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على الطلبة المشاركين في فندق لاند مارك خلال حفل سيقام يوم السبت الموافق 14/3/2020.