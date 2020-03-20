مشاقبة: الدفعة الأولى من دعم الخبز في 25 الشهر المقبل

نادين النمري

عمان- قال مدير عام صندوق المعونة عمر مشاقبة إن “الصندوق سيبذل قصارى جهده لصرف الدفعة الأولى من دعم الخبز لمستحقيه في الموعد المحدد بـ25 نيسان المقبل”، مرجحا أن يتم صرف الدعم لنحو 90% من مستحقيه.

وأضاف مشاقبة لـ”الغد” إن “العمل في الصندوق يجري على قدم وساق لتقديم الدعم في موعده رغم توقف البنوك عن العمل”، لافتا الى أنه يجري العمل حاليا على ايجاد الية لفتح حسابات بنكية عبر التطبيقات الالكترونية للعائلات التي لا يوجد لديها حساب بنكي حتى يصل لها دعم الخبز”.

وقدر مشاقبة ان تستفيد نحو مليون أسرة من الدعم يشكلون نحو 4.5 الى 5 مليون فردا، في وقت تقدر فيه قيمة الدعم باكثر من 120 مليون دينار.

ويستفيد من الدعم الى جانب الأسر الأردنية أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين المسجلين في البطاقة التعريفية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، وأبناء أسر قطاع غزة المسجلين برابط أسري واحد في دائرة الأحوال المدنية وذلك حال انطباق الشروط والمعايير المعتمدة عليهم.

وكان الصندوق قد فتح باب استقبال طلبات الانتفاع الكترونيا من دعم الخبز في الخامس عشر من الشهر الحالي حيث يستمر تقديم الطلبات الكترونيا لمدة 21 يوما في الفترة بين 15 آذار (مارس) الحالي ولغاية 4 نيسان (ابريل) المقبل.

وتستفيد من الدعم الأسر التي دخلها الشهري ألف دينار فما دون، أو دخل شهري للفرد 500 دينار، الى جانب وضع 57 مؤشرا أخرا لتحديد المنتفعين وهي مؤشرات تم اختيارها من نظام الاستهداف الإلكتروني لبرنامج تكافل، وذلك لتحديد وقياس مستوى معيشة الأسرة الأردنية التي تقدمت بطلبات الحصول على دعم الخبز، حيث سيتم ترتيب الأسر الأردنية تصاعديا، من الأشد فقرا إلى الأقل وفقا للنظام.

وبحسب مشاقبة فأن “قيمة الدعم للفرد ستكون 27 دينارا مهما بلغ عدد أفراد الأسرة، وهذا يشكل ما نسبته 190 % من فرق سعر بيع الخبز (فرق سعر بيع مادة الخبز 4ر14 دينار للفرد سنويا).

الى ذلك يعقد ظهر اليوم الجمعة الإجتماع الأول للجنة فريق الحماية الاجتماعية الذي شكلته وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات والهادف الى تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات كافة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمعرضة للخطر خلال فترة إدارة ملف فيروس كورونا.

وستبحث اللجنة المشكلة اليوم تفعيل إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية والإغاثة وآليات إيصال الخدمات والمساعدات لمن يحتاجها في مختلف أنحاء الأردن.

ويضم الفريق كلا من مدير عام صندوق المعونة الوطنية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام تكية أم علي، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية ورئيس الهلال الأحمر الأردني.

[email protected]