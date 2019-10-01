مشاكل حياتية يمكن حلها بالاستيقاظ المبكر

علاء علي عبد

عمان- بالنسبة للبعض، فإن الاستيقاظ المبكر من النوم يصنف ضمن أصعب المهام التي ينبغي عليهم القيام بها. لكن حتى هؤلاء الأشخاص ربما لا يدركون عدد المشاكل المرهقة التي تواجههم خلال ساعات اليوم ولا يجدون حلا لها بالرغم من أن الحل يكمن في الاستيقاظ من النوم في وقت مبكر.

فيما يلي نستعرض عددا من المشاكل التي يمكن للاستيقاظ المبكر أن يساعد على التخلص منها:

– ضعف الإنتاجية: يعاني البعض من بطء قدرتهم على إنجاز المطلوب منهم وغالبا ما يضطرون لتأجيل بعض المهام للتركيز على المهام ذات الأولوية الأكبر والنتيجة تكون تراكم المهام يوما بعد آخر. يمكن لهذه المشكلة أن تسبب الكثير من الضيق للمرء على الرغم من أن الحل بسيط وبمتناول يديه ويتمثل بالاستيقاظ المبكر.

أثبتت إحدى الدراسات أن من يستيقظ مبكرا يكون أقل ميلا للتأجيل وأكثر إنتاجية؛ حيث يتمكن من استغلال وقته من بداية النهار قبل أن تبدأ مشتتات الحياة كرسائل البريد الإلكتروني والرغبة بتفقد مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من الأمور التي تمتص طاقات المرء ووقته أيضا.

– الميل للشعور بالإحباط والسلبية: في دراسة أجريت في جامعة تورينتو، تبين أن من يعتادون الاستيقاظ مبكرا يكونون أكثر إيجابية في حياتهم بشكل عام وأكثر سعادة من غيرهم، فضلا عن أنهم يكونون أكثر رضا عن أنفسهم أيضا. بينما نجد أن من يعتادون السهر يكونون أكثر عرضة لتكرار أفكارهم السلبية والتأثر بها.

– كثرة الخلافات مع الآخرين: لو شعر المرء أنه يعاني في علاقاته مع الآخرين بشكل عام، فمن المحتمل أنه لا يحتاج سوى لأن يبكر في استيقاظه من النوم قليلا. فقد تبين أن الاستيقاظ المبكر يساعد المرء على أن يكون لديه فهم أكبر لمن حوله، مما يوصله بشكل أسهل للتوافق معهم أو حتى إقناعهم بوجهة نظره.

– الشعور بالاكتئاب: ربطت العديد من الدراسات والأبحاث بين الاستيقاظ المبكر وبين الوقاية من التعرض للكثير من المتاعب النفسية، لا سيما الاكتئاب والقلق.

– عدم القدرة على ممارسة النشاطات البدنية: يشتكي الكثيرون من عدم قدرتهم على ممارسة التمارين الرياضية اليومية ويعزون الأمر لضيق الوقت أو لعدم وجود الرغبة لديهم في القيام بمثل هذا النوع من النشاط.

لكن الواقع أن الاستيقاظ المبكر يمكن أن يساعد المرء على ممارسة التمارين الرياضية بسلاسة ورغبة أيضا. فحتى من يشتكي من ضيق الوقت، فإن استيقاظه مبكرا سيمنحه الوقت الذي يحتاجه، وبالتالي لن يضطر لتجاهل تمارينه المهمة لصحته بشكل عام.