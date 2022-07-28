مشاهد “جريئة” في مسلسل لديميت أوزدمير تجعلها حديث الصحافة التركيّة

نشرت منصّة “ديزني بلاس”- تركيا الإعلان الترويجيّ لمسلسل “بيني وبين الدنيا”، من بطولة الممثلة ديميت أوزدمير والممثل بورا جولسوي.

وتصدّر اسم المسلسل “الترند” في تركيا بسبب المشاهد الجريئة التي تضمّنها الإعلان، لتصبح أوزدمير حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ الذين تساءلوا عن موقف خطيبها المغنّي أوزهان كوتش من هذه المشاهد.

خاصّة أنّه حصل منذ أقلّ من عام خلاف، وانفصلا بسبب غيرة أوزهان كوتش من مشاهدها في فيلم “تكتيكات الحبّ”، الذي عرض على منصّة “نتفليكس”.

ديميت كانت احتفلت منذ أكثر من أسبوعين بخطبتها، ومن ثمّ أصيبت بفيروس كورونا.

وبعد انتهاء فترة الحجر الصحّي التقطتها الصحافة برفقة خطيبها، إذ صرّحت أنّ موعد زفافها سيكون في 26 آب المقبل.

وتبدأ الممثلة التركية تصوير الجزء الثاني من فيلم “تكتيكات الحبّ” لصالح “نتفليكس “، وذلك بعد نجاح الجزء الأول منه، ويشاركها البطولة شكرو أوزبلديز. -وكالات